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«Учету подлежат и хозяйства горожан»: В «ДНР» собираются обходить подворья

03.01.21 16:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» проведут «похозяйственный учет». Если хозяйственников не будет дома, опросят совершеннолетних членов домохозяйств. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С целью улучшения качества ведения похозяйственных книг, своевременного сбора сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с 1 по 20 января 2021 года на территории ДНР будет проведен похозяйственный учет путем обхода и опроса собственников, пользователей или, в случае их отсутствия, совершеннолетних членов домохозяйств», – уверяют в «ДНР».

Также на «республиканских» интернет-ресурсах приводят комментарий «властей», в частности, «замглавы администрации» Харцызска Ольги Бондаревой: «Некогда похозяйственный учет касался только жителей сельской местности... Теперь учету подлежат и хозяйства горожан. До 20 января мы должны сделать обход каждого подворья, чтобы узнать, что выращивают на своих огородах хозяева, какую живность держат, сколько голов. Этим будут заниматься представители орготдела администрации и отдела экономики. Знаю, что Троицко-Харцызск уже начал подготовку к этой работе, а о начале обходов в Харцызске мы сообщим дополнительно».

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