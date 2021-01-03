COVID-19: На Луганщине – свыше 11 тысяч подтвержденных случаев

На Луганщине лабораторно подтверждены 85 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли 9 больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 75-летний, 82-летний и 54-летний мужчины из Лисичанска; 64-летняя, 69-летняя и 72-летняя женщины из Рубежного; 66-летний мужчина и 84-летняя женщина из Северодонецка, а также 72-летний мужчина из Новоайдарского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 12 человек;

Рубежное – 14;

Северодонецк – 53;

Кременской район – 4;

Попаснянский – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 11 008 человек, из них:

выздоровели – 7 776 человек;

лечатся – 2 922 пациента, в том числе 398 – стационарно, 2 524 – амбулаторно;

умерли – 310 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,7%.