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COVID-19: На Луганщине – свыше 11 тысяч подтвержденных случаев

03.01.21 15:14
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 85 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли 9 больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 75-летний, 82-летний и 54-летний мужчины из Лисичанска; 64-летняя, 69-летняя и 72-летняя женщины из Рубежного; 66-летний мужчина и 84-летняя женщина из Северодонецка, а также 72-летний мужчина из Новоайдарского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 12 человек;
  • Рубежное – 14;
  • Северодонецк – 53;
  • Кременской район – 4;
  • Попаснянский – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 11 008 человек, из них:

  • выздоровели – 7 776 человек;
  • лечатся – 2 922 пациента, в том числе 398 – стационарно, 2 524 – амбулаторно;
  • умерли – 310 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,7%.

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