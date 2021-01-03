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На Донетчине рассказали, сколько человек болеют коронавирусом (Карта)

03.01.21 20:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 207 жителей, в том числе у 5 детей. Об этом сегодня, 3 января, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За субботу, 2 января, лаборатории сообщили о еще 207 больных коронавирусной болезнью, среди которых 5 детей:

  • 102 – в Мариупольской ОТГ;
  • 37 – в Краматорской ОТГ;
  • 25 – в Константиновской ОТГ;
  • 20 – в Светлодарской ОТГ;
  • по 5 – в Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;
  • по 3 – в Часовоярской, Никольской и Авдеевской ОТГ;
  • 2 – в Сартанской ОТГ;
  • по 1 – в Бахмутской и Лиманской ОТГ.

В регионе с начала пандемии зарегистрированы 37 398 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 28 322 человека (75,7% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 368 пациентов (22,4%);
  • летальных случаев – 708 (1,9%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 января в Украине COVID-19 заболели 1 074 093 человека (728 865 пациентов выздоровели, 18 854 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 11 008 случаев (выздоровели – 7 776 пациентов, летальных случаев – 310).

В «ДНР» – 15 568 заболевших (выздоровел – 4 931 человек, скончались – 1 397 человек). В «ЛНР» сообщают о 180 летальных случаях.

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