На Донетчине рассказали, сколько человек болеют коронавирусом (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 207 жителей, в том числе у 5 детей. Об этом сегодня, 3 января, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За субботу, 2 января, лаборатории сообщили о еще 207 больных коронавирусной болезнью, среди которых 5 детей:

102 – в Мариупольской ОТГ;

37 – в Краматорской ОТГ;

25 – в Константиновской ОТГ;

20 – в Светлодарской ОТГ;

по 5 – в Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;

по 3 – в Часовоярской, Никольской и Авдеевской ОТГ;

2 – в Сартанской ОТГ;

по 1 – в Бахмутской и Лиманской ОТГ.

В регионе с начала пандемии зарегистрированы 37 398 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 28 322 человека (75,7% от всех заболевших);

на лечении – 8 368 пациентов (22,4%);

летальных случаев – 708 (1,9%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 января в Украине COVID-19 заболели 1 074 093 человека (728 865 пациентов выздоровели, 18 854 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 11 008 случаев (выздоровели – 7 776 пациентов, летальных случаев – 310).

В «ДНР» – 15 568 заболевших (выздоровел – 4 931 человек, скончались – 1 397 человек). В «ЛНР» сообщают о 180 летальных случаях.