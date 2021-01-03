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В Краматорске в больнице скончался полицейский из Дружковки (Фото)

03.01.21 20:38

В больнице в Краматорске умер полицейский из Дружковки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Как рассказали в полиции, оперуполномоченный сектора криминальной полиции Дружковского отделения полиции майор полиции Андрей Шулепов умер в больнице Краматорска. Полицейский скончался 1 января из-за инфаркта, совмещенного с отеком легких. Ему было 45 лет.

В пресс-службе также отметили, что Шулепов отдал работе в уголовном розыске 14 лет своей жизни.

Со смертью отца осиротели двое детей. Младшей дочери сейчас 6 лет, а 21-летний сын пошел по стопам отца и сейчас служит в Патрульной полиции.

В полиции также выразили соболезнования семье правоохранителя.

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