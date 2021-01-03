Мужчина и женщина умерли в больнице: В курортном Мелекино произошел пожар

В результате пожара в курортном Мелекино (Мангушский р-н, Донецкая обл.) на побережье Азовского моря погибли мужчина и женщина. Еще один мужчина пострадал. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

2 января в 18:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Новая в Мелекино. На место происшествия были направлены дежурные отделения 25-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Бойцы ГСЧС установили, что происходит горение в двухэтажном жилом доме по всей площади и немедленно приступили к ликвидации пожара.

Пожар локализован в 20:12; ликвидирован в 20:28.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения местными жителями были выведены из дома на свежий воздух три человека: мужчина 1961 года рождения, мужчина 1964 года рождения, женщина 1970 года рождения. Пострадавшие были осмотрены работниками «скорой медицинской помощи», после чего госпитализированы.

По состоянию на 07:00 3 января мужчина 1961 года рождения и женщина 1970 года рождения умерли в больнице.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.