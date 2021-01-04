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В Украине – 4 158 новых случаев COVID-19: Минздрав показал суточную заболеваемость по регионам

04.01.21 08:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 4 158 человек. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом сегодня, 4 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 526 человек;
  • летальных исходов – 73;
  • выздоровели – 4 693 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них:

  • выздоровели – 733 558 человек (68,0% от общего количества заболевших);
  • находятся на лечении – 325 766 человек (30,2%);
  • летальных исходов – 18 927 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 621 024.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 504 случая;
  • Винницкая область – 54 случая;
  • Волынская область – 83 случая;
  • Днепропетровская область – 234 случая;
  • Донецкая область – 162 случая;
  • Житомирская область – 91 случай;
  • Закарпатская область – 50 случаев;
  • Запорожская область – 528 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 104 случая;
  • Киевская область – 301 случай;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Луганская область – 12 случаев;
  • Львовская область – 352 случая;
  • Николаевская область – 314 случаев;
  • Одесская область – 285 случаев;
  • Полтавская область – 269 случаев;
  • Ровенская область – 54 случая;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 72 случая;
  • Харьковская область – 63 случая;
  • Херсонская область – 75 случаев;
  • Хмельницкая область – 26 случаев;
  • Черкасская область – 300 случаев;
  • Черновицкая область – 134 случая;
  • Черниговская область – 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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