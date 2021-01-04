В Украине – 4 158 новых случаев COVID-19: Минздрав показал суточную заболеваемость по регионам

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 4 158 человек. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом сегодня, 4 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 526 человек;

летальных исходов – 73;

выздоровели – 4 693 человека;

проведено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них:

выздоровели – 733 558 человек (68,0% от общего количества заболевших);

находятся на лечении – 325 766 человек (30,2%);

летальных исходов – 18 927 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 621 024.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 504 случая;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 162 случая;

Житомирская область – 91 случай;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 528 случаев;

Ивано-Франковская область – 104 случая;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 352 случая;

Николаевская область – 314 случаев;

Одесская область – 285 случаев;

Полтавская область – 269 случаев;

Ровенская область – 54 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 72 случая;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 134 случая;

Черниговская область – 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.