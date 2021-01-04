В Украине – 4 158 новых случаев COVID-19: Минздрав показал суточную заболеваемость по регионам

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 4 158 человек. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом сегодня, 4 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 526 человек;
- летальных исходов – 73;
- выздоровели – 4 693 человека;
- проведено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них:
- выздоровели – 733 558 человек (68,0% от общего количества заболевших);
- находятся на лечении – 325 766 человек (30,2%);
- летальных исходов – 18 927 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 621 024.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 504 случая;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 83 случая;
- Днепропетровская область – 234 случая;
- Донецкая область – 162 случая;
- Житомирская область – 91 случай;
- Закарпатская область – 50 случаев;
- Запорожская область – 528 случаев;
- Ивано-Франковская область – 104 случая;
- Киевская область – 301 случай;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 352 случая;
- Николаевская область – 314 случаев;
- Одесская область – 285 случаев;
- Полтавская область – 269 случаев;
- Ровенская область – 54 случая;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 72 случая;
- Харьковская область – 63 случая;
- Херсонская область – 75 случаев;
- Хмельницкая область – 26 случаев;
- Черкасская область – 300 случаев;
- Черновицкая область – 134 случая;
- Черниговская область – 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.