Система накопительных пенсий может быть принята в первом квартале 2021 года, – Лазебная

Министерство социальной политики Украины рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект о накопительных пенсиях в первом квартале 2021 года. Об этом заявила глава ведомства Марина Лазебная, передает «Радио Свобода».

«Мы сегодня готовим совместно с комитетом такие компромиссные решения, варианты для того, чтобы они усиливали положения этого законопроекта. Я считаю, что есть шансы принять законопроект в первом квартале 2021 года», – сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что в этом процессе должна быть синергия и ответственность всех.

«Нужна позиция Минфина, они гарантируют это. Потому что, во-первых, будет немножко меньше взносов идти в солидарную систему. Нужно, чтобы мы пропасть не создали. Минфин будет вкладывать средства. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку гарантирует участникам авторизацию и ужесточение правил, условий, этот рынок будет прозрачный», – отметила Лазебная.

Глава Минсоцполитики рассказала, что согласно предложенной системе, с начала трудовой деятельности до 50 лет все работники из своей зарплаты и работодатель в равной пропорции будут платить обязательный взнос на накопительный пенсионный счет.

«Потом человек выбирает негосударственный пенсионный фонд из тех, которые гарантированы, что там будет обеспечена защита и инвестирование правильное активов. И эти средства (кому 20 лет, кому 15 лет) должны работать в экономике и на них начисляться доход. Человек должен видеть, сколько у него средств на счете, должен иметь возможность перевести эти средства в другой негосударственный пенсионный фонд, если его что-то не устраивает», – заявила Лазебная.

Она напомнила, что в Украине работает солидарный уровень и добровольный. На добровольном уровне с 2004 года есть 60 негосударственных пенсионных фондов. Участниками этих фондов являются около миллиона человек.

Напомним, Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, который позволил бы внедрить с 2022 года накопительную систему. Для этого планируют создать негосударственные пенсионные фонды. На первых порах предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%. Со временем отчисления дойдут до 7%.

Министерство соцполитики предлагает на старте в накопительный фонд забирать 4% (2% – платит работник, 2% – работодатель).

Эксперты критикуют нововведение, говоря о его несостоятельности, крахе. Особенно, если не будет возможности накоплений в валюте.