«Шальные императрицы» и взрослые мужики: В неподконтрольной Горловке оборвали гирлянды у городской елки (Фото)

В «ДНР» в Горловке на центральной площади Победы во время новогодних мероприятий порвали праздничную иллюминацию. Об этом рассказал местный блогер Егор Воронов.

По его словам, 3 января работники КП «ТТУ» восстанавливали гирлянды, поврежденные во время праздничной дискотеки, которая прошла накануне.

«Утром не работала часть гирлянд на ограде вокруг фонтана и полностью вышли из строя светящиеся инсталляции у главной елки. Причина? Люди напились и начали лезть... ну, вот – на карету. Я еще понимаю, дети хотят там сфотографироваться (хотя я своего фотографировал только рядом), так начали залезать тети за сто кило весом. "Шальные императрицы". Взрослые мужики наваливались на гирлянды. Почему нельзя нормально себя вести? Почему непременно нужно что-то сломать?», – передает Воронов возмущение сотрудников коммунальной службы.

Блогер отметил, что перед Новым годом на площади Победы уже выходила из строя часть светящегося фонтана и несколько инсталляций, но проблемы были связаны с погодой и повышенной влажностью.

«К слову, во время вечерней дискотеки несколько человек намеревались даже залезть на елку, но их вовремя остановили», – добавил Воронов.

Местные жители в комментариях осуждают вандалов: «Такое впечатление что люди из леса пришли на праздник, стыдно даже читать... Ложка дегтя... Дикари... Потом родители вандалов будут удивляться, на что город тратит деньги».

Однако есть и такие, которые считают, что жалеть не о чем, и нужно выбирать для гирлянд иное место: «Одноразовая китайская "светомузыка", стоящая 3 копейки в базарный день. Вы чего все так расстроились?... Как ни странно, но такое и в Германии происходит, и даже в Москве. Не уследить за всеми... Получается, инсталляции из гирлянд нужно физически недоступными делать...».