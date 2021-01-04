Сводка из зоны ООС за 3 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Большинство из них противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка НВФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песок и Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения Операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – 7 раз. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Яковлевка, Старомихайловка, Саханка, Ленинское (после декоммунизации Ужовка – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 3 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».