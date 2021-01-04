Пытался распилить: На Донетчине от взрыва боеприпаса пострадал подросток

В селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области в результате взрыва боеприпаса ранения получил подросток. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае в Благодатном поступило на телефон Службы спасения «101» 3 января.

«Подросток, 2004 года рождения, пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести», – рассказали в областном управлении ГСЧС.

В результате происшествия повреждений и возгораний зданий не было.