Больше всего в Мариуполе: На Донетчине – 160 новых случаев COVID-19 (Карта)

За прошлые сутки в Донецкой области зарегистрировали 160 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 4 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его информации, за воскресенье, 3 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 160 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:

63 – в Мариупольской ОТГ;

25 – в Краматорской ОТГ;

17 – в Марьинской ОТГ;

по 14 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;

13 – в Славянской ОТГ;

6 – в Великоновоселковской ОТГ;

4 – в Кураховской ОТГ;

2 – в Селидовской ОТГ;

по 1 – в Сартанской и Александровской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 558 случаев заражения COVID-19, из них: