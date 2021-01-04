Больше всего в Мариуполе: На Донетчине – 160 новых случаев COVID-19 (Карта)

За прошлые сутки в Донецкой области зарегистрировали 160 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 4 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По его информации, за воскресенье, 3 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 160 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:
- 63 – в Мариупольской ОТГ;
- 25 – в Краматорской ОТГ;
- 17 – в Марьинской ОТГ;
- по 14 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;
- 13 – в Славянской ОТГ;
- 6 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 4 – в Кураховской ОТГ;
- 2 – в Селидовской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской и Александровской ОТГ.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 558 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 28 483 человека (75,8% от всех заболевших);
- на лечении – 8 367 пациентов (22,3%);
- летальных случаев – 708 (1,9%).