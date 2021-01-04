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Больше всего в Мариуполе: На Донетчине – 160 новых случаев COVID-19 (Карта)

04.01.21 10:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошлые сутки в Донецкой области зарегистрировали 160 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 4 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его информации, за воскресенье, 3 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 160 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:

  • 63 – в Мариупольской ОТГ;
  • 25 – в Краматорской ОТГ;
  • 17 – в Марьинской ОТГ;
  • по 14 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;
  • 13 – в Славянской ОТГ;
  • 6 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 4 – в Кураховской ОТГ;
  • 2 – в Селидовской ОТГ;
  • по 1 – в Сартанской и Александровской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 558 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 28 483 человека (75,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 367 пациентов (22,3%);
  • летальных случаев – 708 (1,9%).

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