Нарядный, но не веселый: Переселенцы приехали в Донецк и рассказали об увиденном

На новогодние праздники многие переселенцы приехали в неподконтрольный украинской власти Донецк – проведать своих родственников и друзей, квартиры и дома. В соцсетях они делятся впечатлениями об изменениях в родном городе при «ДНР», передают «Донецкие новости».

Как всегда, многие отмечают, что Донецк «очень чистый». На это иные реагируют, что город был чистым всегда, и до 2014 года. И что чистота – не признак хорошей жизни: «в Корее тоже чисто, Беларусь не отстает», «когда людей много – есть кому мусорить, а когда нет – то и чисто, мусорить некому».

«Зачем сарказмировать по поводу чистоты? Донецкий регион всегда отличался чистотой улиц. Что в этом вам всем глаза колет? По Одессе ходишь, как по мусорнику. А ведь город какой героический!», – пишет Виктория.

Некоторые подмечают, что за Донецком не так уже эффективно следят коммунальщики, как раньше:

Сергей: «Зачем по тысяче раз повторять что город чистый, если он таким и должен быть? И не сказал бы, что он такой уж и чистый, как раньше. Последние пару лет нельзя так о Донецке сказать. И попрошаек много появилось, снова вошла в моду привычка сигареты стрелять»;

Алена: «Была в ноябре, не скажу, что чистотой может похвастаться! Уже, наверное, забили, да и даром мести-грести никто не хочет!».

Также все замечают разницу между мирной территорией – с полноценной экономикой и инфраструктурой, и «республикой», где нет элементарных услуг цивилизации. «От Донецка остались джунгли – без банковской системы, почты, железнодорожного сообщения и т.д.», – делится Эдуард.

«Депресивный и унылый город... Вот на Евро-2012 это был Донецк с большой буквы! А сейчас нищета, безработица, отсутствие качественных и доступных продуктов питания и медикаментов, убитый в хлам общественный транспорт, потрескавшийся асфальт и в микротрещинах фасады домов в центре города, унылые лица людей, военные камазы в городе, сепарские флаги кругом, алкаши, наркоманы и никакого просвета на будущее...», – пишут переселенцы.

«Донецк не тот, что был. Нарядный, но не веселый. Чистый, но неухоженный. В магазинах полно всего от дорогого до дешевого, но покупательская способность низкая... Впрочем, так в большинстве городов и местечек Украины. Большинство живет надеждой о переменах к лучшему», – считает Нина.

«Этот Новый год мне не дал ощущений праздника ни в душе, ни на улицах города, ни в окнах жителей, как мне показалось... Какой-то тягостный момент апатии, безысходности и депрессии поселился окончательно в душе. Мрак!», – добавляет Люба.

«Безнадежно отстал от Харькова, Днепра, вышел на уровень Ровно, Чернигова. Стал напоминать унылое типа русского Брянска, Белгород лучше», – описывает свое восприятие нынешнего Донецка Василиса.

Тем не менее, многим нравится и нынешний Донецк, т.к. несмотря ни на что для них он остается родным городом. И приезжая в Донецк на праздники, такие переселенцы стараются видеть лишь положительное или как-то оправдать негативное. Например, некоторую неухоженность – зимней серостью. «В это время года восприятие совсем другое, чем летом и осенью. Это наш родной город, хороший он или плохой… Человек сам себя настраивает, а в это время года спрашивать "как вам Донецк?" некорректно – та почти все города сейчас серые. Когда приезжаю, с удовольствием гуляю по Донецку в любое время года», – рассказывает Сергей.

Некоторых переселенцев огорчает, что в нынешнем Донецке всех, кто уехал из города, считают предателями, «потому что уехали и не стали помогать строить молодую, процветающую республику».

Местные жители возмущены, что их город так негативно воспринимается приезжими. Сторонники «республики» считают, что город полон жизни. «Город ухоженный. Транспорт ходит стабильно. Много новых маршруток и маршрутов. В городе нет ни одной ямы в асфальте на дорогах. Снег чистят, мусор вывозят. Зашел перед Новым годом в магазин аналог "Космо" и был приятно удивлен ассортиментом. Даже элитная группа Керастаз от Лореаль там представлена. Медикаменты в аптеках есть. Картошка и хлеб тоже в избытке. Черной икры за 4000 руб. (1569 грн по местному курсу валют, – ред.) за банку в магазине Moloko – полно. Бывший "Амстор" (теперь – Moloko, – ред.) – забит товаром. И таких сейчас 67 магазинов, а в январе их откроется еще +10», – пытается переубедить всех «республиканец» Александр Болотин.

«Красиво в городе. Люди нарядные. В театрах спектакли! В муздраму и в будни не попадешь. Филармония всегда с аншлагом. Продукты на любой вкус. Бассейны работают, везде новогодние программы и фотозоны. Операции на сердце делают в двух больница, раза в 4 дешевле чем в Украине. Это то, с чем сталкивается моя семья, остальные живут своими интересами и заботами. Коммунальные службы работают как часики, правда, сужу только по центру, ибо живу там. Пенсии повышают. Пособия тоже. Понятно, что 7-й год войны не булка с марцепаном, но жить комфортно, это однозначно», – перечисляет дончанка Татьяна.

Иные местные жители апеллируют, что с транспортом не так все хорошо, на остановках приходится ждать по часу. Например, трамвай маршрута № 3 ходит раз в час. Соглашаются – да, магазины продуктами забиты, но нет большого выбора качественных и вкусных продуктов, либо они очень дорогие и недоступны рядовому дончанину.

Ирина после 2014-го уезжала из Донецка, «выезжала, скитались и вернулись». Женщина вернулась с семьей, «потому что тут у меня все, а где-то там – ничего кроме съемных квартир». Но ей очень трудно принять нынешний город. «Я живу тут и ненавижу свою родину, представляете! И нет здесь ничего противоестественного, потому что это не та Родина, в которой я родилась и выросла, и мне жаль, что мои дети не помнят красивого мирного Донецка. Я верю, что настанет мир и процветание в Донецке. А пока живу и ненавижу такой Донецк и судите, сколько хотите. Я имею право на это, на референдумы не бегала, но и город не покидаю, жду пока его покинут те, кто его захватил! Вот это ненавижу уже седьмой год!», – заключила дончанка.