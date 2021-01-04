Жителям Донбасса выплатили почти 20 миллионов гривен компенсаций за разрушенное жилье

В 2020 году компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье получили 74 жителя Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Комиссиями, созданными при Донецкой и Луганской ОГА, по выплате денежных компенсаций гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ, было принято решение о предоставлении выплат 74 пострадавшим, которые являются владельцами 67 объектов жилого фонда в Донецкой и Луганской областях. Общая сумма выплат составляет 19 млн 929 тыс. 401 грн», – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркивают, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья.

На сегодняшний день на счета всех 74 пострадавших перечислены средства в полном объеме.

В целом в 2020 году органами местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями на Донетчине и Луганщине было получено 497 заявлений на проведение обследований разрушенного жилья, проведено 328 обследований жилых домов и квартир, по результатам которых 199 объектов жилого фонда признаны разрушенными, а 129 – поврежденными.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе. В 2021 году компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье получат более 300 семей.