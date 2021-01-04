Переселенец из Харцызска победил в шоу «Холостячка» (Фото, видео)

Переселенец из Харцызска Александр Эллерт стал победителем шоу «Холостячка» сезона 2020 на СТБ. Его выбрала героиня шоу Ксения Мишина, передают «Свои.city».

Александру 34 года. В Харцызске он учился в школе №5, здесь работала и работает по сегодняшний день учителем начальных классов его мама. В Харцызске парень жил до того момента пока не поступил в Донецкий национальный университет. В студенческие годы начал участвовать в КВН и развиваться в сфере комедии и юмора.

Александр Эллерт

С 2014 года Эллерт живет и работает в Киеве. Родной Донбасс он покинул из-за войны и сперва оказался в Харькове. Знакомые предложили ему съездить в Киев и принять участие в проекте «Рассмеши комика». Участие в этом юмористическом шоу коренным образом изменило его карьеру. В 2014 году Александр выиграл 100 тыс. грн, а в 2015 – еще 50 тысяч.

После нескольких успешных выступлений на проекте «Рассмеши комика» талант комика у Александра Элерта заметили Владимир Зеленский и Евгений Кошевой и предложили ему стать автором шуток «Студии Квартал 95».

Помимо этого, перебравшись в Киев, Эллерт работал ведущим корпоративных мероприятий и, как признался во время проекта, зарабатывал он 1500 долларов за мероприятие.

Параллельно парень принимал участие в телевизионном проекте «Лига смеха», сначала войдя в состав команды «Километр Кимоно», а позже – приняв приглашение стать участником Луганской сборной.

Александр Эллерт в Донецке познакомился со своей первой женой и 7 июля 2007 года они поженились. В этом браке появилась его дочь Элю. Через 2 года после свадьбы семья распалась. Но с дочерью он поддерживает отношения. В рамках проекта «Холостячка» Александр Эллерт познакомил свою дочь Элю с Ксенией Мишиной и ее сыном Платоном.

Спустя 7 лет он снова сделал попытку создать семью, но на этот раз в статус семейных переросли дружеские отношения. Брак не просуществовал долго. Сам Александр неоднократно во время проекта шутил о магии чисел и говорил Ксении, что из-за предыдущего не очень успешного опыта хочет нарушить традицию жениться каждые 7 лет и поэтому в 2021 году свадьбу ждать не стоит.

Свадьбы Мишиной и Эллерта в 2021 ждать не стоит

Уже будучи холостяком, летом 2020 года Александр Эллерт сообщил в Инстаграм, что решил побороться за сердце первой холостячки Украины и покорять Ксению он начал еще до начала проекта, выкладывая смешные сторис, посвященные ей. Так и произошло заочное знакомство ребят.

На проекте первое время Александр чувствовал себя, как не в своей тарелке, но потом активизировался и стал обладателем первого поцелуя на проекте, закрепив после этого репутацию одного из фаворитов в борьбе за сердце Ксении Мишиной.

В финальном эпизоде «холостячка» делала выбор между бизнесменом из Киева Алексеем Тригубенко и шоуменом Александром Эллертом. Именно в финале Александр впервые рассказал Ксении перед камерами о своих чувствах, написав и зачитав ей трогательное признание, после которого Ксения Мишина сказала ему «да».

«Я думаю вселенная давала мне всяческие знаки для того, чтобы я сделал тот шаг и пришел на проект. Я не знаю, что конкретно происходит там, но я знаю, что происходит здесь: здесь ты, здесь мы. Я хочу все следующие шаги, чтобы мы делали вместе. Я хочу наш с тобой космос, нашу с тобой бесконечность, нашу Вселенную, нашу семью. Я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой» , – сказал Эллерт Ксении Мишиной.

После финала на пару обрушился шквал негативных комментариев: Ксению фанатки проекта упрекали в том, что она выбрала не Алексея Тригубенко, которого неоднократно называла идеальным мужчиной, а «несерьезного», на их взгляд, Александра Элерта.