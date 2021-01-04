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Кровавая плата: На Донетчине арендатор зарубил топором хозяина жилья

04.01.21 11:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе полицейские раскрыли жестокое убийство, которое произошло накануне Нового года. В дачном поселке мужчину зарубил топором арендатор его жилья. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

Полицейские выяснили, что ранее судимый 37-летний уроженец Никольского района совершил на территории дачного кооператива города Мариуполь тяжкое преступление.

«Установлено, что 29 декабря во время употребления алкогольных напитков, фигурант нанес несколько ударов топором 57-летнему владельцу домовладения и оставил его умирать в доме», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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