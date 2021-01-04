В 2021-м у Украины начинается новый цикл, – нумеролог

В 2021 году для Украины начинается новый цикл развития. Об этом рассказала нумеролог Нона Мусолян.

«В 2020-м нумерологией года была цифра "4". Суть этого числа – жесткие ограничения. А 2021 год (2+0+2+1) – это "5". Пятерка обозначает динамику, она символизирует свободу. Поэтому резко могут происходить какие-то события – особенно это касается периода, начиная с марта. Весь мир будет усиленно меняться», – сказала нумеролог.

Она отметила, что согласно астрологии, недавно началась эра Водолея. «Нумерология и астрология очень связаны. И будет много всего нового. Ключевыми словами будет – свобода, новизна. Будут меняться старые устои, консерватизм, наше мировоззрение в целом. Это общемировой прогноз», – продолжила Мусолян.

Что касается нумерологии Украины, то для нашей страны код начавшегося года – «1». «Это вообще начало нового цикла. Во всех смыслах начинания – экономические, политические и пр.», – резюмировала нумеролог.

Напомним, что астрологи считают, что 2021 год для Украины будет спокойным, хотя пандемия коронавируса не пройдет. А знаковые события для страны начнутся только в 2024 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Наш»