«Всем – только терпения»: Ходаковский дал прогноз для «ДНР» на будущий год

В ближайшее время в «ДНР» не будет подъема, и ситуация со «сползанием вниз» будет сохраняться еще долго. Об этом заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский в интервью одному из российских изданий.

Он отметил, что нехватки обычных вещей в «ДНР» не существует, но уровень жизни далеко не сопоставим с Ростовом.

«Его [уровень жизни] даже нельзя сопоставить со Смоленсокй областью, потому что уровень заработных плат, уровень пенсий – достаточно невысокий. Спасает только то, что относительно невысокие коммунальные плтежи, и то там периодически поднимают. Но в целом обстановка достаточно тяжелая, у нас сейчас динамика отрицательная», – констатировал Ходаковский.

По его словам, «ДНР» стоит «на пороге потери целых отраслей», и стагнация будет продолжаться.

«Угольная отрасль, например, сегодня на ладан дышит, и это видят все, у нас же все-таки край шахтерский. И пусть эти шахты давно не являются градообразующими предприятиями или серьезно наполняющими бюджет, они сейчас сами полудотационные, эти шахты несчастные. И мы в своем вот таком замкнутом состоянии выжить самостоятельно не в состоянии. И то, что мы сейчас стагнируем и ползем куда-то вниз, – это закономерный, объективный процесс, никуда от этого, к сожалению, не денешься», – сказал «республиканец».

Он отметил, что в «ДНР» жители видят и осознают эту ситуацию.

«Конечно, это для нас тяжелое осознание, тяжелое время. Поэтому если людям и желать – то только терпения. Я не могу врать и говорить про то, что, ребята, следующий год будет для нас каким-то кардинально меняющим все – нет. Ведь ничего этого не будет. К сожалению, к этому осознанию мы уже пришли. Эта ситуация надолго, и еще будет падение», – прогнозирует Ходаковский.

Что касается отношений с Россией, он убежден, что выстраивать их удастся только «на неофициальном уровне».

«Нас не признают в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе не признают, а уже о присоединении можно будет говорить только в случае, если небо на землю упадет. Поэтому всем – только терпения», – заключил Ходаковский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube