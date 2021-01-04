Учет, но не признание: Резников рассказал о процедуре подтверждения документов, выданных в «Л-ДНР»

В рамках деоккупации Донбасса Украина планирует ввести процедуру учета в судебном порядке документов, выданных на временно неподконтрольных территориях. Но это не означает их признание. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр реинтеграции Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

«Мы хотим, чтобы правовые акты, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения (конвалидации)», – сказал вице-премьер.

Как отметил Резников, «временная оккупация затянулась» и длится уже не первый год, поэтому у жителей неподконтрольных территорий накапливаются юридические проблемы, связанные с тем, что Украина не признает документы «администраций Л-ДНР».

По его словам, сейчас существует лишь процедура для установления фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных территориях.

Резников отметил, что конвалидация – «процедура судебная и предусматривает учет документов оккупационных администраций для установления этих фактов».

«Подчеркну, что именно учет, а не признание. То есть ни сейчас, ни в дальнейшем речь пойдет не о признании документов, выданных оккупационными властями», – резюмировал глава Минреинтеграции.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина упростила использование таких документов лишь в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей. Причем Европейский суд по правам человека позволяет Украине это сделать.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.

Также необходимо признавать добровольные сделки с недвижимостью, которые были заключены в «Л-ДНР». Плюс нужно разработать механизм по подтверждению уровня образования, полученного за линией разграничения.

Для облегчения доступа жителей неподконтрольных территорий к государственным онлайн-услугам им планируют на КПВВ выдавать электронные цифровые подписи.