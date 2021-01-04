Мы слишком терпеливы: В Донецке на ДМЗ с августа задолжали зарплату

В неподконтрольном украинской власти Донецке на Донецком металлургическом заводе задолженность по зарплате – с августа 2020 года. Выплаты идут, но малыми частями. Руководство завода обещало выплатить долг до Нового года, однако в конце декабря работники получили только очередную мизерную часть. Об этом сотрудники ДМЗ пишут в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«Людям зарплату не оплатили еще с августа месяца. А когда они устроили митинг на рабочих вызвали группу быстро реагирования. Отработав на армию и другие заводы (поставляя детали) рабочие не видят оплаты их труда. А также делая детали другим заводам нашей республики. Куда смотрит наше правительство?», – возмущается Наталья, чей муж работает на ДМЗ.

При этом люди не увольняются, потому что многим нужен непрерывный стаж в металлургии для льготного выхода на пенсию, а размер пенсии у металлургов высокий по местным меркам. «Там молодежь давно уволилась. Остались те, кому несколько лет до пенсии – таких 70%. Там люди работают по 50-55 лет. Когда непрерывный "горячий стаж", то пенсию можно получить в 20 тыс. руб. (7 843 грн по местному курсу валют, – ред.), это же не как у всех в 5 тыс. руб. (1961 грн). Более того, они и тут и в Украине получают… Поэтому люди не идиоты на заводе, проработав по 25-35 лет уходить перед начислением пенсии», – описывает ситуацию Елена.

Владимир же считает, что работники завода не увольняются из-за советского менталитета. «Это тупое советское воспитание! Люди просто боятся перемен. В любой другой стране уже при задержке зарплата в неделю ушли бы все», – отмечает дончанин.

Мария констатирует, что сотрудники не увольняются с ДМЗ, т.к. им тогда вообще задолженность могут не отдать. «Задолженность по зарплате почти полгода. Тем кто уволится, сказали, что ничего не отдадут. Вот люди и работают!», – сообщает она.

Наталья отмечает, что ее муж несколько десятков лет проработал на ДМЗ, поэтому ему морально трудно оставить родное предприятие. «Легко сказать уходи с завода. Когда на заводе вся жизнь прошла и знаешь свой станок до каждого болтика. Хотя я и грызу мужу мозг, но где-то в душе я его понимаю. Но еще я понимаю, какой сволочной правительственной мордой нужно быть, обещая рабочим выплату долга до нового года и заплатив мизер», – делится женщина.

Также все признают, что даже если уволиться, то в «ДНР» нет достойных по зарплате вакансий. Особенно для людей предпенсионного возраста. «Если тебе 55 лет и ты металлург, куда можно уйти в этой республике? В оранжевом жилете дорогу мести? Там и так хватает подметальщиков», – сетует Наталья.

Многие также подчеркивают, что вообще главная черта оставшихся в «республике» – они готовы все терпеть. «Наши люди слишком терпеливы, слишком. А так народное государство не построить – это невозможно. Народное государство – это когда простые работяги шахтеры-металлурги получают достойные зарплаты и получают зарплату вовремя без задержек. А у нас как-то с этим не складывается, одно лишь название. Мы слишком терпеливый и спокойный народ, которым можно крутить, как угодно. И это плохо. Плохо, что мы не имеем какого-то особого характера, чтобы высказать свое мнение руководству республики – как прожить на зарплату 6-8 тыс. руб. (2 353 – 3 137 грн, – ред.) в месяц? Как жить металлургам, которые не получают зарплату с августа? Жаль, что мы не можем поставить руководству государства такие вопросы. Может быть менталитет у нас такой хладнокровный, так сказать. Черт его знает», – рассуждает Сергей.

«Забавно, что в 2014 году и после все рассказывали, какие отважные жители Донбасса – не стерпели ужасов режима и пошли против него. А когда наступила реальная жо*а, так почему-то все уже заткнулись и вроде как и потерпеть можно. Свои тихие возмущения лишь, сидя на кухне, под водку и кусок хлеба», – добавляет Олег.