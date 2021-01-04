Через 30 лет будет мизер: Эксперт рассчитал, какую пенсию получат украинцы по накопительной системе

В случае введения предложенной Кабмином накопительной системы украинцы будут получать мизерную, даже по нынешним меркам, пенсию. Об этом рассказал зксперт по вопросам пенсионного обеспечения Михаил Вулах, передает «Украина 24».

«От средней зарплаты в 10 тыс. грн 4% составят всего лишь 400 грн в месяц, за 12 месяцев это примерно 5 тыс. грн. Если человек проработает 30 лет, это будет 150 тыс. грн. Вместе с тем каждый из нас ощущает и знает, что 150 тыс. грн 30 лет назад и сейчас – это совсем разные суммы. И если посчитать и принять во внимание, что государство будет с этими средствами работать, они будут накапливаться за счет процентов. То дай Бог, чтобы у той суммы, которая будет, хотя бы наполовину будет такая же покупательная способность, как 150 тыс. сегодня», – сказал он.

Эксперт подсчитал, сколько пенсии в будущем получит молодой украинец.

«Если молодой 35-летний человек выйдет через 30 лет на заслуженную пенсию и будет тратить эти средства, и, например, проживет еще хотя бы 20 лет, то 150 тыс. грн на 20 лет – это 7,5 тыс. грн в год, то есть примерно 600 грн в месяц. И говорить, что это будет достойная пенсия, нельзя даже сегодня, а не то что через 30 лет», – подчеркнул Вулах.