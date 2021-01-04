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В Мариуполе от петарды загорелся детский сад

04.01.21 13:37
Городская елка Мариуполя
Городская елка Мариуполя / Фото: facebook.com

В Мариуполе 1 января в одном из детских садов произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает «Сайт города Мариуполя».

Уточняется, что ЧП произошло в Центральном районе города. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на втором этаже двухэтажного здания детсада. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительной информации, причина пожара – неосторожность при использовании пиротехнических средств.

Фейерверки мариупольцы активно пускали при праздновании Нового года в центре города. Так, одна из ракет, запущенных на Театральной площади, не полетела вверх, а начала стрелять в сторону. Рядом находились дети, которых родители вовремя успели забрать. К счастью, никто не пострадал.

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