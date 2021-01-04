Отправляют в Россию: В «ЛНР» шахту «Никанор-Новая» режут на металлолом

В «ЛНР» идет процесс закрытия шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск), сейчас предприятие режут на металлолом, который активно вывозят. Об этом сегодня, 4 января, сообщает «Восточная правозащитная группа».

Шахту остановили мае 2020 года. «Сейчас там работает ликвидационная комиссия и примерно 150 рабочих из участка РВУ и ГПУ (ремонтно-восстановительный участок и проходческий участок). Рабочие занимаются поднятием на-гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования», – отмечают правозащитники.

Работники железнодорожной станции «Мануиловка» и местные жители сообщили им, что металлом идет по железной дороге на площадку по приему металлолома в Луганске. Там проходит сортировка металлолома, после чего его отправляют в Россию.

«Сейчас наши аналитики занимаются поиском ЖД-вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома», – отметили в «Восточной правозащитной группе».

Похожая ситуация в «ЛНР» отмечается на шахте «Вергулевская» (село Вергулевка, Перевальский р-н).

Как сообщалось ранее, с 29 апреля по 5 мая 2020 года на «Никанор-Новой» прошла забастовка из-за задолженности по зарплате. Благодаря акции уже 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца, но шахтеры не поднялись на поверхность, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. 27 мая горняки получили выплаты еще за 5 месяцев. При этом с предприятия были уволены свыше 30 работников, участвовавших в акции.