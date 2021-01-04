Будут «раскулачивать»: В «ДНР» рассказали о целях «переписи курей» и учета домохозяйств

Перепись собственности домохозяйств, так называемый «похозяйственный учет» проводится в «ДНР» для возможного введения новых налогов и выявления бесхозного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий события в «республике».

В паблике отмечают, что с нового года «власть» обещала повышение пенсий и соцвыплат, но чтобы обеспечить хотя бы видимость улучшений, нужно много денег, которых у «ДНР» нет.

«Россия в этом году не будет столь щедра, как хотелось бы Пушилину ("глава ДНР" Денис Пушилин, – ред.) и другим власть имущим. Поэтому придется "пощипать" местных граждан. Власти ДНР готовятся к беспрецедентной по масштабам акции – зафиксируют, какая собственность есть в частных домовладениях жителей республики. Запишут все – сколько курей, яблонь, какая техника и инвентарь есть у "кулаков"», – пишут в Telegram-канале.

По имеющейся информации, с 1 по 20 января представители «администраций» в «ДНР» будут ходить по частным сельским и городским домовладениям, всех запишут в «похозяйственной книге», куда будет внесена такая информация:

Ф.И.О., дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или серия и номер паспорта для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от ИНН), которому предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства;

вся информация о совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов семьи;

площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями;

количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчелиных семей;

сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве физическому лицу, ведущему личное подсобное хозяйство.

«С какой целью задуман этот подомовой обход? Для ностальгирующих по СССР стоит напомнить, что подобная инициатива уже была, во времена Хрущева. Если это нечто такое же, то, вероятно, введение налога. Действительно, государство должно знать, сколько крыжовника смеет выращивать гражданин, и сколько голов курей у него в сарае. Кстати, вот мы все стремимся жить как в России, чтоб вы знали – в РФ налогом облагается поголовье домашней птицы свыше 15 штук», – отмечают в паблике.

В Telegram-канале пишут, что многие «частники» продают излишки домашней продукции, и люди покупают домашние овощи, яйца, мед и прочее.

«Очевидно, что домашние производства обложат налогами – будут "раскулачивать". Еще один профит для власти – обойти все дома и выявить бесхозные, хозяева которых выехали за пределы родного города. А потом вручать ключи от них на камеру – в качестве благодетелей», – добавляют в паблике.

При этом дончане высказывают мнение, что «похозяйственный учет» может постичь судьба «переписи населения», которая также делалась методом поквартирного и подомового обхода, и ее результаты не публикуют в «ДНР» уже второй год.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» проведут «похозяйственный учет» не только в сельской местности, но и в городах. Если хозяйственников не будет дома, опросят совершеннолетних членов домохозяйств.