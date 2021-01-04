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В ГСЧС сообщили о работе пунктов помощи на КПВВ

04.01.21 14:27
На КПВВ «Новотроицкое»
На КПВВ «Новотроицкое» / Фото: youtube.com

В связи с введением карантинных мероприятий и объявлением режима чрезвычайной ситуации пересечение линии разграничения ограничено. При этом на всех четырех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины работают пункты оказания помощи. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, пункты оказания помощи спасателей работаю на КПВВ «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка». Они действуют в круглосуточном режиме, здесь дежурят представители ГСЧС.

Всего за 2020 год в данные пункты оказания помощи обратились 126 965 граждан, из которых:

  • 8 459 детей (7% от всех обратившихся);
  • 2 393 пожилых людей (2%).

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