В ГСЧС сообщили о работе пунктов помощи на КПВВ

В связи с введением карантинных мероприятий и объявлением режима чрезвычайной ситуации пересечение линии разграничения ограничено. При этом на всех четырех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины работают пункты оказания помощи. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, пункты оказания помощи спасателей работаю на КПВВ «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка». Они действуют в круглосуточном режиме, здесь дежурят представители ГСЧС.

Всего за 2020 год в данные пункты оказания помощи обратились 126 965 граждан, из которых: