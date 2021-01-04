Планируем расширить возможности: Резников пояснил перспективу конвалидации сделок с участием нотариусов «Л-ДНР»

В Кабмине предлагают учитывать отдельные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, еще до их деоккупации. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

«Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросе расширения возможностей осуществления сделок на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации (судебного пересмотра и подтверждения, – ред.) сделок, а для неоккупированных – значительно его расширить и осуществлять по другой процедуре», – заявил вице-премьер в интервью журналу «Право Украины».

По его словам, конвалидация может быть осуществлена по отдельным сделкам, совершенным на временно неподконтрольной территории Донбасса. Это касается:

односторонних сделок, в отношении которых в законе содержится требование нотариального удостоверения;

документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица, заключение брака на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

«По нашей идее, односторонние сделки, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ», – уточнил вице-премьер.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в рамках деоккупации Донбасса Украина планирует ввести процедуру учета в судебном порядке документов, выданных на временно неподконтрольных территориях. Но это не означает их признание.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина упростила использование таких документов лишь в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей. Причем Европейский суд по правам человека позволяет Украине это сделать.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.

Также необходимо признавать добровольные сделки с недвижимостью, которые были заключены в «Л-ДНР». Плюс нужно разработать механизм по подтверждению уровня образования, полученного за линией разграничения.

Для облегчения доступа жителей неподконтрольных территорий к государственным онлайн-услугам им планируют на КПВВ выдавать электронные цифровые подписи.