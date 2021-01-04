В Украине бюджетный прожиточный минимум от реального отличается вдвое, – Третьякова

Сейчас в Украине зафиксирован наибольший разрыв в соотношении законодательно установленного и реального прожиточного минимума (ПМ). Так, реальный ПМ более чем в 2 раза больше реального. Об этом в ходе итоговой за 2020 год пресс-конференции сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передают «Донецкие новости».

Она уточнила, что законодательный ПМ – это показатель, который закрепляется в госбюджете, реальный ПМ – уровень прожиточного минимума, который ежегодно выводит Министерство соцполитики. «При этом бюджетный прожиточный минимум от честного отличался все время в Украине. И в бюджете использовался заниженный показатель», – отметила Третьякова.

Так, за последние 10 лет законодательный ПМ наиболее соответствовал реальному в 2013 году – разница была всего в 8%. При этом после 2014 года разрыв начал увеличиваться: в 2015-м – в 2 раза, в 2019-м – в 2,2 раза. За 2020 год данные еще не обработали.

Динамика размеров прожиточного минимума (ПМ) в Украине, грн

Годы Законодательно установленный ПМ Реальный ПЖ Насколько реальный ПЖ больше законодательного 2009 639 860 на 35% 2010 843 983 на 17% 2011 914 1137 на 24% 2012 1042 1160 на 11% 2013 1114 1207 на 8% 2014 1176 1424 на 21% 2015 1227 2402 на 96% 2016 1388 2854 на 106% 2017 1604 3373 на 110% 2018 1745 3744 на 115% 2019 1881 4172 на 122%

Третьякова напомнила, что в Украине используют 5 видов прожиточных минимумов (в зависимости от возраста детей, от трудоспособности / нетрудоспособности и пр.) «После 2015 года честный прожиточный минимум более чем в 2 раза больше бюджетного. А по отношению к иным прожиточным минимумам (их у нас пять) он отличается в 1,7 – 2,2 раза», – сказала она.

В Верховной Раде все еще дорабатывается законопроект № 3515, после принятия которого в Украине будет возможно и в бюджете установить честный прожиточный минимум. «Законопроект 3515 декларирует, что суть прожиточного минимума – это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или в семье. И на прожиточный минимум не должны накладываться налоги. А если они насчитываются (как это делается в странах Европы, США), то налоги должны возвращаться в семью. И мы говорим, что государство должно обеспечить человеку хотя бы этот прожиточный минимум. Плюс до сих пор у нас продолжается дискуссия, как обеспечить достойный уровень жизни», – заключила она.