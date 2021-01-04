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В Украине бюджетный прожиточный минимум от реального отличается вдвое, – Третьякова

04.01.21 15:12
Галина Третьякова
Галина Третьякова / Фото: youtube.com

Сейчас в Украине зафиксирован наибольший разрыв в соотношении законодательно установленного и реального прожиточного минимума (ПМ). Так, реальный ПМ более чем в 2 раза больше реального. Об этом в ходе итоговой за 2020 год пресс-конференции сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передают «Донецкие новости».

Она уточнила, что законодательный ПМ – это показатель, который закрепляется в госбюджете, реальный ПМ – уровень прожиточного минимума, который ежегодно выводит Министерство соцполитики. «При этом бюджетный прожиточный минимум от честного отличался все время в Украине. И в бюджете использовался заниженный показатель», – отметила Третьякова.

Так, за последние 10 лет законодательный ПМ наиболее соответствовал реальному в 2013 году – разница была всего в 8%. При этом после 2014 года разрыв начал увеличиваться: в 2015-м – в 2 раза, в 2019-м – в 2,2 раза. За 2020 год данные еще не обработали.

Динамика размеров прожиточного минимума (ПМ) в Украине, грн

Годы

Законодательно установленный ПМ

Реальный ПЖ

Насколько реальный ПЖ больше законодательного

2009

639

860

на 35%

2010

843

983

на 17%

2011

914

1137

на 24%

2012

1042

1160

на 11%

2013

1114

1207

на 8%

2014

1176

1424

на 21%

2015

1227

2402

на 96%

2016

1388

2854

на 106%

2017

1604

3373

на 110%

2018

1745

3744

на 115%

2019

1881

4172

на 122%

Третьякова напомнила, что в Украине используют 5 видов прожиточных минимумов (в зависимости от возраста детей, от трудоспособности / нетрудоспособности и пр.) «После 2015 года честный прожиточный минимум более чем в 2 раза больше бюджетного. А по отношению к иным прожиточным минимумам (их у нас пять) он отличается в 1,7 – 2,2 раза», – сказала она.

В Верховной Раде все еще дорабатывается законопроект № 3515, после принятия которого в Украине будет возможно и в бюджете установить честный прожиточный минимум. «Законопроект 3515 декларирует, что суть прожиточного минимума – это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или в семье. И на прожиточный минимум не должны накладываться налоги. А если они насчитываются (как это делается в странах Европы, США), то налоги должны возвращаться в семью. И мы говорим, что государство должно обеспечить человеку хотя бы этот прожиточный минимум. Плюс до сих пор у нас продолжается дискуссия, как обеспечить достойный уровень жизни», – заключила она.

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