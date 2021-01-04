В Украине бюджетный прожиточный минимум от реального отличается вдвое, – Третьякова

Сейчас в Украине зафиксирован наибольший разрыв в соотношении законодательно установленного и реального прожиточного минимума (ПМ). Так, реальный ПМ более чем в 2 раза больше реального. Об этом в ходе итоговой за 2020 год пресс-конференции сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передают «Донецкие новости».
Она уточнила, что законодательный ПМ – это показатель, который закрепляется в госбюджете, реальный ПМ – уровень прожиточного минимума, который ежегодно выводит Министерство соцполитики. «При этом бюджетный прожиточный минимум от честного отличался все время в Украине. И в бюджете использовался заниженный показатель», – отметила Третьякова.
Так, за последние 10 лет законодательный ПМ наиболее соответствовал реальному в 2013 году – разница была всего в 8%. При этом после 2014 года разрыв начал увеличиваться: в 2015-м – в 2 раза, в 2019-м – в 2,2 раза. За 2020 год данные еще не обработали.
Динамика размеров прожиточного минимума (ПМ) в Украине, грн
Годы
Законодательно установленный ПМ
Реальный ПЖ
Насколько реальный ПЖ больше законодательного
|
2009
639
860
на 35%
2010
|
843
983
на 17%
2011
914
1137
на 24%
2012
1042
1160
на 11%
2013
1114
1207
на 8%
2014
1176
1424
на 21%
2015
1227
2402
на 96%
2016
1388
2854
на 106%
2017
1604
3373
на 110%
2018
1745
3744
на 115%
2019
1881
4172
на 122%
Третьякова напомнила, что в Украине используют 5 видов прожиточных минимумов (в зависимости от возраста детей, от трудоспособности / нетрудоспособности и пр.) «После 2015 года честный прожиточный минимум более чем в 2 раза больше бюджетного. А по отношению к иным прожиточным минимумам (их у нас пять) он отличается в 1,7 – 2,2 раза», – сказала она.
В Верховной Раде все еще дорабатывается законопроект № 3515, после принятия которого в Украине будет возможно и в бюджете установить честный прожиточный минимум. «Законопроект 3515 декларирует, что суть прожиточного минимума – это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или в семье. И на прожиточный минимум не должны накладываться налоги. А если они насчитываются (как это делается в странах Европы, США), то налоги должны возвращаться в семью. И мы говорим, что государство должно обеспечить человеку хотя бы этот прожиточный минимум. Плюс до сих пор у нас продолжается дискуссия, как обеспечить достойный уровень жизни», – заключила она.