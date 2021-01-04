Шел в «ЛНР»: Мужчина пытался пронести через КПВВ «Станица Луганская» старинные иконы и книги

На Луганщине в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» правоохранители обнаружили старинные иконы и книги у мужчины, который направлялся в «ЛНР». Об этом сегодня, 4 января, сообщает Госпогранслужба Украины.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книги «Лукреций о природе вещей» (1913 г.), «Географический атлас» (1890 г.), «Псалтирь» (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

«В контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время мер контроля пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили в сумке гражданина предметы старины, датированные началом XІX и XX века. Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было», – говорится в сообщении.

Предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ГФС. За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составлены административные материалы.

Напомним, что перемещение товаров ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения определено приказом Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины от 14.07.2020 № 52 «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».