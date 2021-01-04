Предпринимателям и наемным работникам выплатили 3,6 миллиарда гривен «карантинной» помощи

Государство выплатило 3,6 млрд грн «карантинной» помощи для предпринимателей и наемных работников. Об этом сегодня, 4 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Он напомнил, что 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантина. Всего для получения такой помощи обратились более 480 тысяч человек.

«На сегодня Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тыс. заявок. Сейчас средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января», – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что физлица-предприниматели первой группы освобождены от исчисления и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя на период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.