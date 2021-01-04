Задержали в июле: На Луганщине будут судить члена «народного совета ЛНР»

В Луганской области в суд передан обвинительный акт в отношении представителя «народного совета ЛНР». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Отметим, что речь идет об Андрее Андрееве, который до 2013 года руководил управлением транспорта и связи Луганского исполкома, а с начала 2014-го был активистом «русской весны». В июле 2020 года его задержали в Северодонецке.

Расследованием установлено, что в начале мая 2014 года Андреев по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области (съезд прошел 5 мая). На заседании он от имени «народного совета Луганской области» наделил Валерия Болотова полномочиями «народного губернатора Луганской области» с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов. (Напомним, что Болотов 18 мая 2014 года стал первым «главой ЛНР», но подал в отставку в августе этого же года, сославшись на ранение. В августе 2014 года он уехал в Россию, где через три года, 27 января 2017 года, умер в Подмосковье).

На съезде Андрей Андреев публично обратился к «народному губернатору» с просьбой провести референдум по определению статуса Луганской области. В результате этих действий 11 мая 2014 года был проведен «референдум» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» с целью отделения территории Луганской области от Украины.

В дальнейшем, глава «народного совета» Андреев на центральной площади города Луганска с целью легитимизации результатов «референдума» призывал признать самостоятельность «Луганской народной республики».

Отметим, что Андрей Андреев родился 1 января 1970 года в Луганске. Трудовую деятельность начал в луганском ГАИ. Затем работал шофером, далее – в автодоре. Также был начальником финансового отдела управления ГАИ в Луганской области. 13 декабря 2010 года назначен на должность начальника управления транспорта и связи Луганского городского исполкома. В 2013-м по причине несоответствия занимаемой должности подал в отставку. В 2014-м стал активным участником «русской весны», после «референдума» работал в «министерстве транспорта ЛНР». Но после смены руководства «ЛНР» Андреев лишился места в «министерстве». Он попытался заняться бизнесом в «ЛНР». По данным Службы безопасности Украины, осознав бесперспективность предпринимательства в «ЛНР», решил получить загранпаспорт, приобрести жилье на подконтрольной украинской власти территории Луганской области и попытался легализоваться в Северодонецке.

16 июля 2020 года СБУ открыла в отношении Андреева уголовное производство, вычислила его местонахождение и задержала в Северодонецке 17 июля. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, совершенное представителем власти (ч. 2 ст. 110 УК). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

17 июля Северодонецкий городской суд арестовал Андреева на 2 месяца с возможностью выйти под залог в 160 560 грн.