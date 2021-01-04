Осадки уже не спасут: В Луганске показали окончательно пересохшую реку (Фото)

В «ЛНР» окончательно пересохла река Ольховка в Луганске, осенние и зимние осадки не исправили положение. Свежие фото опубликовали в местных пабликах в соцсетях.

«На фото река Ольховка – точнее ее сухое русло – в парке Алексеева (Луганск, район 3-го километра). Снимки сделаны 1 января», – сообщает один из луганских Telegram-каналов.

«Утверждения о том, что весной река появится, ошибочны и не имеют под собой никаких оснований. Осадки уже не спасут ситуацию. Уровень воды в Елизаветинском водохранилище, которое питало реку Ольховку, находится на критических отметках», – констатируют в паблике.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» происходят необратимые нарушения экосистемы, связанные с водоотливами шахт. Местные блогеры пишут о нескольких миллионах кубометров воды, которые потеряли водоемы из-за закрытых предприятий, и о неумолимо приближающейся экологической катастрофе.