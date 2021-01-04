На Луганщине за сутки выявили 12 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 12 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 3;

Рубежное – 6;

Новоайдарский район – 1;

Сватовский – 2.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 28,4%», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 11 020 жителей Луганщины, из них:

выздоровели – 7 778 человек, в том числе двое за последние сутки (70,6% от общего числа заболевших);

лечатся – 2 932 человек, из них 412 – стационарно, 2 520 – амбулаторно (26,6%);

умерли – 310 пациентов (2,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 января в Украине COVID-19 заболел 1 078 251 человек (733 558 пациентов выздоровели, 18 927 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 37 558 случаев (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 708).

В «ДНР» (по данным на 3 января) – 15 568 заболевших (выздоровел – 4 931 человек, скончались – 1 397 человек). В «ЛНР» зарегистрированы 2 133 случая коронавирусной инфекции (выздоровели – 1 777 человек, скончались – 180 человек).