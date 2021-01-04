Какой он есть и каким должен быть: В Раде рассказали об уровне соцзащиты в Украине

Украина должна менять свою социальную политику, двигаясь в сторону принципов европейских стран. Для этого необходимо систематизировать 4 уровня социальной защиты населения. Об этом в ходе итоговой за 2020 год пресс-конференции сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики (фракция «Слуга народа») Галина Третьякова, передают «Донецкие новости».

«Моя точка зрения, что уровень социальной защищенности в Украине в целом плохой. Это касается не только внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а в целом нашей социальной системы», – сказала она.

Третьякова напомнила принцип социальной защиты в странах Европы. «Тому, кто не имеет в своем доходе прожиточного минимума (не бюджетного, а реального ПМ, – ред.), государство доплачивает недостающую сумму. Чтобы этот прожиточный минимум был обеспечен. И в Украине это декларируется статьей 48 Конституции. А тот, кто сам в силах реагировать на внешние обстоятельства, тот сам добывает доход, насколько он может – предприниматели, наемные работники и пр. Т.е. социальная защита в Европе касается только тех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах», – пояснила она.

Глава комитета ВРУ акцентировала, что задача профильных ведомств в рамках социальной политики – сделать все, чтобы обеспечить людей прожиточным минимумом. «Но не только выплатой денег, но и создавая условия, которые помогут людям найти иной доход. Например, фонд по безработице – он не только выплачивает пособие по безработице, но и через центры занятости трудоустраивает граждан, выдает ваучеры на переобучение и пр. А уже после обучения человек может получить новую квалификацию, новое место работы, а значит – новый источник дохода. Вот так должна строиться социальная политика», – продолжила глава комитета ВРУ.

Третьякова признала, что в целом же социальная политика в Украине базируется совершенно на иных принципах. «Такая система нам досталась. Она только берет налоги и перераспределяет деньги, но никто не развивал инфраструктуру. Это видно по закону о социальных услугах, который начинает действовать с 1 января 2021 года, но он не обеспечен деньгами. Теперь уже 51% доходов остаются в громадах, и громады, принимая свой бюджет, должны учитывать в расходах социальные услуги… Закон четко говорит, что часть социальных услуг должна закупаться за счет местных бюджетов. Поэтому в своих бюджетах громады должны четко расписать, сколько они выделяют денег, например, на выплаты по дневному уходу за лежачим человеком (паллиативная помощь) и пр. … У нас принято более 20 стандартов социальных услуг, в которых четко описано, что должен делать предоставляющий их человек. Но чтобы их выполнять, нужно, чтобы суммы на них были заложены в местные бюджеты. Но наша проблема в том, что в виду децентрализации местные органы власти еще не адаптировались к новым обстоятельствам», – сказала она.

Третьякова анонсировала, что в Украине еще только предстоит систематизировать 4 уровня социальной защиты:

первый – на уровне домохозяйств семье необходимо возвращать на каждого человека налоги, которые берутся с прожиточного минимума. На сегодняшний день реальный (а не законодательный) прожиточный минимум находится на уровне 4700-5000 грн, то есть 19,5% (чуть более 900 грн) в будущем будут возвращаться каждому официально работающему члену семьи. Например, в цивилизованных странах – раз в год эти налоги возвращаются общей суммой;

второй – работодатель должен создавать условия для формирования дополнительных видов помощи;

третий – местная громада в своем бюджете должна закладывать выплаты на соцпомощь;

четвертый – государственный уровень.

«Но государство должно четко ограничить количество видов выплат, которые оно может обеспечивать за счет собранных налогов. Это Пенсионный фонд и программы, которые мы можем обеспечить за счет госбюджета. В мировой практике такие виды помощи постоянно меняются. Например, в какой-то год государство больше тратит денег на людей с инвалидностью, детей… Но на каждого члена семьи у нас должно быть не менее реального прожиточного минимума, чтобы семья могла обеспечивать себя сама», – заключила Третьякова.

Как сообщалось ранее, что сейчас в Украине зафиксирован наибольший разрыв в соотношении законодательно установленного и реального прожиточного минимума.