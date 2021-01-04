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На КПВВ и в Авдеевке: График работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе

04.01.21 16:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 4 по 8 января у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях будет работать передвижные подразделения «Ощадбанка», организованные на базе автомобиля КрАЗ. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

В таких мобильных подразделениях граждане могут получить все базовые банковские услуги.

На этой неделе на Донетчине «Ощадбанк» приедет на КПВВ «Новотроицкое» и в город Авдеевку, а в Луганской области – на КПВВ «Счастье».

Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»

Луганское областное управление АО «Ощадбанк»

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