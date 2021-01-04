Переселенцам и жителям Донбасса: Юристы перечислили иски, по которым не взымается судебный сбор

С 1 января размер судебного сбора составляет минимум 454 грн в «фактовых» и 908 грн в «пенсионных» и «социальных» делах. При этом есть судебные дела, по которым не нужно оплачивать судебный сбор. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Существует четкий перечень заявлений (исков), за предоставление которых не предусмотрена уплата судебного сбора – он перечислен в ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе». В нем, в частности, указаны:

заявление об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

заявление об установлении факта смерти лица, погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или АТО / ООС в Донецкой и Луганской областях;

заявление об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;

заявление о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

исковое заявление о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;

заявление об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

заявление о повороте исполнения судебного решения;

заявление о вынесении дополнительного судебного решения;

заявление о выдаче ограничительного предписания;

заявление, апелляционная и кассационная жалоба о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц.

«Если вы подаете в суд одно из таких заявлений, не забудьте указать о том, что судебный сбор при этом не уплачивается в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Украины "О судебном сборе"», – отметили правозащитники.

Также законом выделены несколько категорий лиц, которые освобождены от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях. Так, согласно ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» к таким лицам, в частности, относит:

истцов – по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

истцов – по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

истцов – по делам о взыскании алиментов, увеличения их размера, об оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскание неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов или изменении способа их взимания, а также заявителей при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов;

избирателей – по делам об уточнении списка избирателей;

участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

истцов – за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий;

военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

заявителей – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины…, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и / или недвижимое имущество (например, дела, касающиеся установления факта рождения или смерти на неподконтрольной территории);

истцов – по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и / или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и / или недвижимое имущество и пр.

лиц, страдающих психическими расстройствами, и их представителей – по делам по спорам, связанным с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

истцов – по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

лиц с инвалидностью I и II групп, законных представителей детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;

лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненных к ним в установленном порядке лиц;

истцов – граждан, отнесенных к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

«Если вы имеете инвалидность I или II группы, являетесь участником боевых действий или обращаетесь в суд с заявлением об установлении факта смерти родственника в Донецке (на временно оккупированной территории), не забудьте указать в заявлении или жалобе, которую подаете в суд, что вы освобождены от уплаты судебного сбора на основании ч. 1 ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", и обязательно приложите копии соответствующих документов (справки МСЭК, удостоверение участника боевых действий и т.п.)», – подчеркнули юристы.

Суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора, уменьшить его размер или освободить от его уплаты. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О судебном сборе», этим правом суд может воспользоваться, если:

размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца – физического лица за предыдущий календарный год; или

истцами являются:

– военнослужащие;

– родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

– одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

– члены малообеспеченной или многодетной семьи;

– лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

– предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещения вреда здоровью.

«Этот перечень на самом деле не является исчерпывающим. Как показывает практика, суды при решении вопроса об отсрочке / рассрочке / уменьшении или освобождении от судебного сбора учитывают также состояние здоровья истца-переселенца, критическую ситуацию, которая сложилась в семье после перемещения, и т. п. Однако, чтобы суд все-таки освободил от уплаты судебного сбора или предоставил отсрочку / рассрочку, вместе с заявлением или жалобой надо обязательно подать в суд соответствующее письменное ходатайство (об отсрочке / рассрочке / уменьшении или освобождении от судебного сбора), в котором подробно описать свою ситуацию и тяжелое материальное положение. (Например, сказать о длительной невыплате пенсии, которая является единственным доходом, наличии хронических заболеваний, потребности в дорогостоящем лечении, содержании трех и более детей и т.п.)», – посоветовали правозащитники «Юридического советника…».

Чтобы такое ходатайство имело больше шансов на удовлетворение судом, не забудьте прикрепить доказательства невозможности уплаты судебного сбора, например:

справку о доходах или о составе семьи;

выписку с банковского счета об отсутствии денег на счете;

справку об инвалидности;

медицинскую выписку и тому подобное.

Как сообщалось ранее, размер судебного сбора может быть фиксированный или составлять процент от цены иска. Фиксированный размер привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, а т.к. с 1 января повышается прожиточный минимум, в соответствии с этим изменяется размер и судебных сборов. В 2021 году размер такого сбора стартует от 454 грн.