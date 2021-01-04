Меньше всего – на западе: Как распределились переселенцы по Украине (Карта)

В Украине из около 1,5 млн внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) больше всего зарегистрированы в Донецкой области – 55%. Такие данные предоставили в Международной организации по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».
МОМ анализировала распределение ВПЛ по состоянию на 2 июля 2020 года – тогда в стране на учете состояло 1 448 615 переселенцев. Но с учетом карантина, переезды по стране для смены места жительства сейчас не так активны, да и общее число ВПЛ по стране более-менее стабильно. Например, по состоянию на 28 декабря количество переселенцев увеличилось всего на 1% (на 10,5 тыс. чел.). То есть можно предположить, что и распределение ВПЛ по областям сохраняется на одном и том же уровне.
Так, больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области – 35% (510 861 чел.) и в Луганской – 19% (280 520 чел.). Это объясняется близостью к неподконтрольной территории, т.к. многие официально зарегистрированные как ВПЛ проживают в «Л-ДНР». Лже-переселенцы – это в основном пенсионеры и получатели социальных выплат, которым на подконтрольной территории оформляют выплаты исключительно в случаях, когда люди имеют справки ВПЛ.
С 3-й по 10-ю позицию по количеству переселенцев занимают следующие регионы:
- г. Киев – 11% (160 036 чел.);
- Харьковская область – 9% (134 335 чел.);
- Днепропетровская область – 5% (71 277 чел.);
- Киевская область – 4% (63 267 чел.);
- Запорожская область – 4% (56 107 чел.);
- Одесская область – 3% (37 621 чел.);
- Полтавская область – 2% (22 522 чел.);
- Херсонская область – 1% (14 384 чел.).
Меньше всего ВПЛ зарегистрировано на западе страны:
- Ивано-Франковская область – 3 803 чел. (0,3%);
- Закарпатская область – 3 347 чел. (0,2%);
- Волынская область – 3 081 чел. (0,2%);
- Ровенская область – 3 026 чел. (0,2%);
- Черновицкая область – 2 439 чел. (0,2%);
- Тернопольская область – 2 143 чел. (0,1%).
Распределение переселенцев по регионам
Регион
Количество переселенцев
|
чел.
% от общего кол-ва
Винницкая область
11 188
0,8%
|
Волынская область
3 081
0,2%
Днепропетровская область
71 277
4,9%
Донецкая область
510 861
35,3%
Житомирская область
7 049
0,5%
Закарпатская область
3 347
0,2%
Запорожская область
56 107
3,9%
Ивано-Франковская область
3 803
0,3%
Киевская область
63 267
4,4%
г. Киев
160 036
11,0%
Кировоградская область
6 487
0,4%
Луганская область
280 520
19,4%
Львовская область
11 055
0,8%
Николаевская область
8 283
0,6%
Одесская область
37 621
2,6%
Полтавская область
22 522
1,6%
Ровенская область
3 026
0,2%
Сумская область
11 205
0,8%
Тернопольская область
2 143
0,1%
Харьковская область
134 335
9,3%
Херсонская область
14 384
1,0%
Хмельницкая область
6 493
0,4%
Черкасская область
10 817
0,7%
Черновицкая область
2 439
0,2%
Черниговская область
7 269
0,5%
ИТОГО
1 448 615
100%