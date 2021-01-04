RU
Все новости

Меньше всего – на западе: Как распределились переселенцы по Украине (Карта)

04.01.21 18:16

В Украине из около 1,5 млн внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) больше всего зарегистрированы в Донецкой области – 55%. Такие данные предоставили в Международной организации по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».

МОМ анализировала распределение ВПЛ по состоянию на 2 июля 2020 года – тогда в стране на учете состояло 1 448 615 переселенцев. Но с учетом карантина, переезды по стране для смены места жительства сейчас не так активны, да и общее число ВПЛ по стране более-менее стабильно. Например, по состоянию на 28 декабря количество переселенцев увеличилось всего на 1% (на 10,5 тыс. чел.). То есть можно предположить, что и распределение ВПЛ по областям сохраняется на одном и том же уровне.

Так, больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области – 35% (510 861 чел.) и в Луганской – 19% (280 520 чел.). Это объясняется близостью к неподконтрольной территории, т.к. многие официально зарегистрированные как ВПЛ проживают в «Л-ДНР». Лже-переселенцы – это в основном пенсионеры и получатели социальных выплат, которым на подконтрольной территории оформляют выплаты исключительно в случаях, когда люди имеют справки ВПЛ.

С 3-й по 10-ю позицию по количеству переселенцев занимают следующие регионы:

  • г. Киев – 11% (160 036 чел.);
  • Харьковская область – 9% (134 335 чел.);
  • Днепропетровская область – 5% (71 277 чел.);
  • Киевская область – 4% (63 267 чел.);
  • Запорожская область – 4% (56 107 чел.);
  • Одесская область – 3% (37 621 чел.);
  • Полтавская область – 2% (22 522 чел.);
  • Херсонская область – 1% (14 384 чел.).

Меньше всего ВПЛ зарегистрировано на западе страны:

  • Ивано-Франковская область – 3 803 чел. (0,3%);
  • Закарпатская область – 3 347 чел. (0,2%);
  • Волынская область – 3 081 чел. (0,2%);
  • Ровенская область – 3 026 чел. (0,2%);
  • Черновицкая область – 2 439 чел. (0,2%);
  • Тернопольская область – 2 143 чел. (0,1%).

Распределение переселенцев по регионам

Регион

Количество переселенцев
(на 02.07.20)

чел.

% от общего кол-ва

Винницкая область

11 188

0,8%

Волынская область

3 081

0,2%

Днепропетровская область

71 277

4,9%

Донецкая область

510 861

35,3%

Житомирская область

7 049

0,5%

Закарпатская область

3 347

0,2%

Запорожская область

56 107

3,9%

Ивано-Франковская область

3 803

0,3%

Киевская область

63 267

4,4%

г. Киев

160 036

11,0%

Кировоградская область

6 487

0,4%

Луганская область

280 520

19,4%

Львовская область

11 055

0,8%

Николаевская область

8 283

0,6%

Одесская область

37 621

2,6%

Полтавская область

22 522

1,6%

Ровенская область

3 026

0,2%

Сумская область

11 205

0,8%

Тернопольская область

2 143

0,1%

Харьковская область

134 335

9,3%

Херсонская область

14 384

1,0%

Хмельницкая область

6 493

0,4%

Черкасская область

10 817

0,7%

Черновицкая область

2 439

0,2%

Черниговская область

7 269

0,5%

ИТОГО

1 448 615

100%

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк