Вспышка коронавируса: В Станице Луганской закрыли миграционную службу

В Станице Луганская из-за вспышки коронавируса среди сотрудников с сегодняшнего дня, 4 января, закрыли на карантин районный отдел миграционной службы. Об этом сообщает Управление Государственной миграционной службы в Луганской области.

«В связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников Станично-Луганского районного отдела сообщаем о временном приостановлении работы Станично-Луганского районного отдела с 4 января 2021 года, который расположен по адресу: пгт Станица Луганская, ул. Барбашова, 38», – говорится в сообщении.

Консультации по вопросам предоставления административных услуг Станично-Луганского райотдела можно получить по телефону горячей линии Миграционной службы Луганской области – (067) 315-85-81.

«Административные услуги по оформлению документов, устанавливающих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Украины на период действия карантина можно получить в любом территориальном подразделении Миграционной службы по всей территории Украины», – подчеркивают в ведомстве.

О возобновлении работы Станично-Луганского районного отдела будет сообщено дополнительно.

Напомним, что пгт Станица Луганская расположен близ линии разграничения, здесь действует КПВВ «Станица Луганская», через которое ежедневно прибывают жители «ЛНР». По данным главы Луганщины, из 10 человек, прибывающих из «ЛНР», 7-8 человек (70-80%) заражены коронавирусом.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 января в Украине COVID-19 заболел 1 078 251 человек (733 558 пациентов выздоровели, 18 927 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 37 558 случаев (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 708), Луганской области – 11 020 случаев (выздоровели – 7 778 пациентов, летальных случаев – 310).

В «ДНР» (по данным на 3 января) – 15 568 заболевших (выздоровел – 4 931 человек, скончались – 1 397 человек). В «ЛНР» зарегистрированы 2 133 случая коронавирусной инфекции (выздоровели – 1 777 человек, скончались – 180 человек).