В 10-ти минутах ходьбы, а ехать – часами: Пенсионерка прифронтового Травневого показала свою жизнь (Видео)

Валентина Андреевна живет близ линии фронта – в селе Травневое (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). 77-летняя женщина уже 3 года не виделась со своими родными. Они живут на расстоянии всего 1,5 км друг от друга, однако их разделяет линия разграничения. Поэтому дорога в 10 минут пешком превратилась в многочасовую поездку с пересечением КПВВ. А такой путь пенсионерке уже не под силу. Об этом рассказывает Международный комитет Красного Креста в Украине.

Принять семью у себя Валентина Андреевна тоже не может, потому что в доме нет места. В 2017 году в него попал снаряд – теперь жилье все в трещинах, потолок сыплется. «Где-то ночью как бабахнуло. Я выскочила. А у меня все летит, шифер летит… А мне самой его не починить, я уже не залезу», – рассказывает пенсионерка.

С тех пор Валентина Андреевна живет в летней кухне. «Здесь хоть более-менее. Пока крыша и потолок целые. Когда холодно, бывает, что так в одежде и сплю, или в фуфайке. По дворам собираю веточки, чтобы печку натопить», – продолжает женщина.

С 2014 года поставщики твердого топлива не могут добраться до Травневого. «Раньше была дорога открыта. И летом чуть ли ни каждый день привозили уголь. Сигналили по домам – предлагали», – вспоминает жительница села.

Чтобы поддержать Валентину Андреевна в холода, Красный Крест привез ей топливные брикеты.

«Я хочу, чтобы это все кончилось, чтобы тут все наладилось. Чтобы дети ко мне приезжали, и чтобы я внуков видела. У меня нет возможности уехать – я старая, здесь прожила 50 лет, мне здесь все родное, собирала все по крупинкам», – заключила пенсионерка.