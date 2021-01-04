Документы, люстрация, амнистия: В Украине разработали законопроект о переходном периоде

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекту закона «О государственной политике переходного периода». Сейчас документ направили на рассмотрение центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям и пр. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Наша цель – мирная и безопасная реинтеграция наших территорий, и прежде всего – реинтеграция наших граждан в Украину и украинское общество. Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов, это гарантия по восстановлению нарушенных оккупантом прав людей – прав на свое имущество, на справедливость, на правду», – прокомментировал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что переходный период – это не только переходное правосудие,» но и много других вещей». «Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны», – сказал Резников.

Проект закона «О государственной политике переходного периода» предусматривает:

унификацию подходов к временно неподконтрольным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, которое касается неподконтрольных территорий;

внедрение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на неподконтрольных территориях;

установление института конвалидации сделок, которые были совершены на неподконтрольных территориях, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций;

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций для проведения выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей неподконтрольных территорий.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и т.п.

Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.