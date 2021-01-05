В «ДНР» на выходных за руль сели 54 пьяных водителя

В «ДНР» в период с 1 по 3 января произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы, и зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

1 января в Пролетарском районе Донецка 19-летний водитель автомобиля Dacia Super Nova совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

В Никитовском районе Горловки водитель автомобиля «ЗАЗ-Daewoo» не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар и совершил наезд на 26-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 289 нарушений ПДД, среди которых 54 факта управления транспортом в состоянии опьянения.