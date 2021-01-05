Коронавирус в Украине забрал 202 жизни за сутки, – Степанов

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 5 334 человек. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сегодня, 5 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 280 человек;
- летальных случаев – 202;
- выздоровели – 13 850 человек;
проведено тестирований за сутки – 39 286 (в том числе методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 083 585 человек, из них:
- выздоровели – 747 408 человек (69,0% от всех заболевших);
- находятся на лечении – 317 048 человек (29,3%);
- летальных случаев – 19 129 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 645 178.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 846 случаев;
- Винницкая область – 76 случаев;
- Волынская область – 86 случаев;
- Днепропетровская область – 320 случаев;
- Донецкая область – 269 случаев;
- Житомирская область – 77 случаев;
- Закарпатская область – 65 случаев;
- Запорожская область – 418 случаев;
- Ивано-Франковская область – 61 случай;
- Киевская область – 266 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 371 случай;
- Николаевская область – 87 случаев;
- Одесская область – 682 случая;
- Полтавская область – 376 случаев;
- Ровенская область – 137 случаев;
- Сумская область – 59 случаев;
- Тернопольская область – 53 случая;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 84 случая;
- Хмельницкая область – 40 случаев;
- Черкасская область – 376 случаев;
- Черновицкая область – 127 случаев;
- Черниговская область – 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.