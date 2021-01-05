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Коронавирус в Украине забрал 202 жизни за сутки, – Степанов

05.01.21 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 5 334 человек. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сегодня, 5 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 280 человек;
  • летальных случаев – 202;
  • выздоровели – 13 850 человек;

проведено тестирований за сутки – 39 286 (в том числе методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 083 585 человек, из них:

  • выздоровели – 747 408 человек (69,0% от всех заболевших);
  • находятся на лечении – 317 048 человек (29,3%);
  • летальных случаев – 19 129 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 645 178.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 846 случаев;
  • Винницкая область – 76 случаев;
  • Волынская область – 86 случаев;
  • Днепропетровская область – 320 случаев;
  • Донецкая область – 269 случаев;
  • Житомирская область – 77 случаев;
  • Закарпатская область – 65 случаев;
  • Запорожская область – 418 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 61 случай;
  • Киевская область – 266 случаев;
  • Кировоградская область – 25 случаев;
  • Луганская область – 33 случая;
  • Львовская область – 371 случай;
  • Николаевская область – 87 случаев;
  • Одесская область – 682 случая;
  • Полтавская область – 376 случаев;
  • Ровенская область – 137 случаев;
  • Сумская область – 59 случаев;
  • Тернопольская область – 53 случая;
  • Харьковская область – 313 случаев;
  • Херсонская область – 84 случая;
  • Хмельницкая область – 40 случаев;
  • Черкасская область – 376 случаев;
  • Черновицкая область – 127 случаев;
  • Черниговская область – 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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