Коронавирус в Украине забрал 202 жизни за сутки, – Степанов

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 5 334 человек. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сегодня, 5 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 280 человек;

летальных случаев – 202;

выздоровели – 13 850 человек;

проведено тестирований за сутки – 39 286 (в том числе методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 083 585 человек, из них:

выздоровели – 747 408 человек (69,0% от всех заболевших);

находятся на лечении – 317 048 человек (29,3%);

летальных случаев – 19 129 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 645 178.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 846 случаев;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 86 случаев;

Днепропетровская область – 320 случаев;

Донецкая область – 269 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 65 случаев;

Запорожская область – 418 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 266 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 371 случай;

Николаевская область – 87 случаев;

Одесская область – 682 случая;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровенская область – 137 случаев;

Сумская область – 59 случаев;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 376 случаев;

Черновицкая область – 127 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.