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На Донетчине от коронавируса выздоровели более 28 тысяч человек (Карта)

05.01.21 09:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрирован 271 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За понедельник, 4 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 271 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей:

  • 172 – в Мариупольской ОТГ;
  • 33 – в Краматорской ОТГ;
  • 27 – в Волновахской ОТГ;
  • по 7 – в Мирноградской и Ольгинской ОТГ;
  • 6 – в Сартанской ОТГ;
  • по 4 – в Мангушской и Лиманской ОТГ;
  • 3 – в Покровской ОТГ;
  • по 2 – в Бахмутской, Никольской и Селидовской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской и Торецкой ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 829 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 28 483 человека (75,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 638 пациентов (22,3%);
  • летальных случаев – 708 (1,9%).

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