На Донетчине от коронавируса выздоровели более 28 тысяч человек (Карта)

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрирован 271 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За понедельник, 4 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 271 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей:

172 – в Мариупольской ОТГ;

33 – в Краматорской ОТГ;

27 – в Волновахской ОТГ;

по 7 – в Мирноградской и Ольгинской ОТГ;

6 – в Сартанской ОТГ;

по 4 – в Мангушской и Лиманской ОТГ;

3 – в Покровской ОТГ;

по 2 – в Бахмутской, Никольской и Селидовской ОТГ;

по 1 – в Дружковской и Торецкой ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 829 случаев заражения COVID-19, из них: