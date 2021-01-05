На Донетчине от коронавируса выздоровели более 28 тысяч человек (Карта)

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрирован 271 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За понедельник, 4 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 271 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей:
- 172 – в Мариупольской ОТГ;
- 33 – в Краматорской ОТГ;
- 27 – в Волновахской ОТГ;
- по 7 – в Мирноградской и Ольгинской ОТГ;
- 6 – в Сартанской ОТГ;
- по 4 – в Мангушской и Лиманской ОТГ;
- 3 – в Покровской ОТГ;
- по 2 – в Бахмутской, Никольской и Селидовской ОТГ;
- по 1 – в Дружковской и Торецкой ОТГ.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 37 829 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 28 483 человека (75,8% от всех заболевших);
- на лечении – 8 638 пациентов (22,3%);
- летальных случаев – 708 (1,9%).