Автобусы ломаются, пассажиры матерятся: В «ДНР» жалуются на перевозчиков, которые возят людей из Москвы (Фото)

В «ДНР» люди жалуются на перевозчиков, которые на автобусах возят людей в РФ, в Москву и обратно. Как сообщают «Донецкие новости», особенно часто жалобы появляются на компанию «Бус-Премиум».

В частности, в местных пабликах люди делятся своими историями поездок.

«Самая шарамыжная фирма. Сама недавно столкнулась. Было назначено одно время, затем позвонила малолетка, которая принимает заказы, когда мы уже с 2 детками 4 и 11 лет стояли на "Папирусе", и говорит: мы на час задерживаемся в Донецке на обработку салона. В итоге мы на морозе простояли 3 часа. Хорошо, что магазин работал, а затем и он закрылся, и мы трусились на улице. Вообще бесстыжие, как деньги, так полную стоимость даже за 4-летнего ребенка», – рассказывает Татьяна.

Этот инцидент подтверждает и сам водитель, отмечая при этом, что Татьяна матом кричала на диспетчера из-за задержки автобуса.

Также автобусы часто ломаются, а водители иногда хитрят.

«Билет Москва-Донецк. Остановился в Макеевке, сказал, что сломался и едет на ремонт, предложил 20 руб. (8 грн по местному курсу на 05.01.2020 – ред.) на дорогу», – рассказывает Олег.

Представитель компании в соцсети сообщил, что сам Олег бил кулаком в окно, вызывал «полицию» и бегал «вокруг автобуса, устраивая цирк».

Некоторые очевидцы происшествия встали на сторону Олега, другие – на сторону водителя:

Вера: «Странные вы… Почему ваши проблемы должны касаться ваших клиентов?... Сделай свою работу до конца! Значит, вызывайте другой автобус или нанимайте дополнительно, а то "отнеситесь с пониманием", "давайте поможем друг другу" – все очень бесит, особенно, когда ехал сутки в этом автобусе и потом домой еще добираться тремя автобусами с сумками»;

Вика: «Была свидетелем данного цирка, водитель закрыл перед парнем дверь в автобус, в котором стояли его вещи, и пытался уехать. Работаю на той остановке, не первый раз наблюдаю, как он якобы ломается на ТЦ… 20 км экономии, в прошлый раз девушка кричала из-за того, что ее сумку кто-то забрал, а водитель ей сказал, что ваша сумка – ваша проблема»;

Кристина: «Боже, трагедия века. Автобусы ломаются, посчитайте, сколько км вас не довезли, и сколько рублей вам должны вернуть».

Местные жители в соцсетях отмечают, что стоимость билета компания не вернет, так как до Донецка не довезли совсем немного.

«Самая дерьмовая компания, у них всегда автобусы ломаются, это еще повезло, что до Макеевки доехал… До Донецка немного не довезли. Тут хорошо, что границу пересекли. Так что стоимость никто не вернет… Вообще далеко не порядочная контора, так нельзя с людьми… В том году такое было с мамой, хорошо хоть до Макеевки доехали, добралась до КЧ…Откровенно самая х***ая фирма. Сколько раз с ней сталкивался, постоянно проблемы, причем похлеще… Да, был у меня опыт этой фирмы. Донецк-Москва, только на трассе в Ростове сломался».