Издеваются над людьми, так как зло девать некуда: В «ЛНР» рассказали о «службе» в «Беркуте»

В «ЛНР» в Луганске очень мало желающих стать «военнослужащими» подразделения «Беркут». Так как «военных» не хватает, тех, кто «служит», отправляют работать сутки через сутки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«Хочется внести в черный список структуру внутренних дел, в частности, спецподразделение "Беркут"…. Такого болота, как данное место, нет ни в одной госструктуре. Никто не любит Беркут, и сами сотрудники ненавидят работу», – пишет в местном паблике Сергей.

Тем, кто говорит ему: «Не нравится – уходите», Сергей отвечает, что уйти – не так просто. «Если по трудовому кодексу ты должен отработать 14 календарных дней, то руководство этой помойки считает должным задержать человека от месяца до трех, по своим выдуманным причинам. И приходится сутки через сутки аки ослик ишачить, ибо жесткий некомплект, платят шиш на кислом молоке и требуют с тебя, будто ты глава государства. Выходные? А зачем? Вам плохо? Пфф. Всем плохо», – объясняет луганчанин.

Также он рассказывает о том, что «начальство» выписывает премии и дает выходные только определенным людям. Большинство же сотрудников «Беркута» загружены «всеми возможными нарядами, что имеются». «Если ты когда-либо мечтал быть бойцом данного подразделения, лучше мечтай и дальше. Ибо сделают из тебя за**лбанного работой придурка, который в патрулях будет издеваться над простыми людьми из-за того, что зло девать некуда. "Элита", блин», – резюмирует мужчина.

Луганчане рассказывают об условиях «службы» и в иных подразделениях незаконных вооруженных формирований, в частности, в «народной милиции»: «Иногда просто невыносимо от условий. В НМ творится еще похлеще… Ну я в НМ оттаранил. И поверь мне, там тоже не сахар, пацаны рядовые за 19,5 тыс. руб. (7,5 тыс. грн по местному курсу на 06.01.2021 – ред.) в мороз и слякоть без блиндажей и прочего. И спят, бывает, в шалашах и в сороконогах… Молодой человек, такая же фигня и в МВД, и в комендатуре, и в НМ».

Жалуются и на низкие зарплаты: «Не, если бы рядовой состав получал 45 тыс. руб. (17,3 тыс. грн – ред.), никто бы не говорил ничего, и на г**доны, и на батоны хватало бы. А так как в рядовой состав в основном тряпки летят, в месяц 15 дней сутки тарабанишь, с маргиналами возишься».

Напомним, Верховная Рада Украины 17 сентября 2020 года поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины: он сделает невозможной амнистию лиц, совершивших такие действия. Этим законом также удастся привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, в частности, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и т.п.