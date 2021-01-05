Даже язык потом печет: Жители Луганска жалуются на «Луганские деликатесы»

В «ЛНР» в местных пабликах – многочисленные жалобы на продукцию торговой марки «ЛД» («Луганские деликатесы», производится на Луганском мясокомбинате). Как сообщают «Донецкие новости», местные жители жалуются, что в магазинах Луганска продаются колбасы, сосиски, копчености с чрезмерным количеством соли.

«"ЛД" ("Луганские деликатесы") – вам что, соль некуда девать? Ваша продукция на вкус неплохая, но ужасные пересолы! Что ни возьми, хоть колбасы, хоть копчености – просто одна соль. Жрать невозможно, а детям вообще нереально такое давать... Вы своими пересолами все качество своей продукции на ноль умножаете!... А и правда, колбаса вся слишком соленая, без хлеба ее не съешь», – пишут в луганском паблике.

Люди отмечают, что испортились и дорогие сорта колбас, и недорогие сосиски: «Зато вода как пьется после колбасы. Покупаешь 2 сосиски и 5-литровку воды, как сопутствующий товар… "Мозаичная" – это вообще, как по мне, дрянь дрянью, реально одна соль!... Перестала брать продукцию "ЛД". Вся соленая и на один вкус. Испортились даже дорогие сорта колбас. Позор!... Брали куриные колбаски, их есть было невозможно. Очень соленые… Даже детская группа вся пересолена, отказались от продукции».

Некоторые луганчанки жалуются на то, что испортили салаты слишком солеными копченостями и колбасами: «Я куриной грудкой копченой испортила такой салат дорогущий. Муж поел и почки начали болеть, сушило так во рту, что ночь не спал. Вот зачем так солить им колбасы и всякие копченые продукты… Все свежее брали, что колбасу, что копчености. Копченой грудкой только испортили новогодний салат, одна соль!... Невозможно есть, даже язык потом печет от соли, это уже слишком!... Да, тоже обратила внимание, что колбасные изделия стали более соленые, некоторые виды колбас стало невозможно есть».

В паблике люди также объясняют, что соль продлевает срок хранения колбасных изделий.

При этом не все согласны с тем, что продукция – плохая: «Сколько берем сосиски "Кроха", "Роквери", "Прикопченые филейные", колбасу "Мозаичную", "Ворошиловградскую" и другие – никогда не попадались пересоленые... Балык "Свадебный" и сервелат "Медовый" по солености норм.

И вообще, вкусовые рецепторы работают у каждого индивидуально… Только вот ела "Сибирскую" с брусникой, она с кислинкой, соли мало… Всегда берем "Венецию" и сосиски "Колобок", все норм, пересола не заметила».