Сводка из зоны ООС за 4 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Водяного и Лебединского, НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Луганского НВФ осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 5 января, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения Киева обстреляли территорию ДНР на донецком и мариупольском направлениях в минувшие сутки три раза. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. При обстрелах применялись гранатометы различных типов, а также стрелковое оружие. Под огнем оказались окрестности села Спартак, поселка Минеральное на донецком направлении и села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском. Также отмечены два взрыва около подконтрольных Киеву населенных пунктов – Каменки и Водяного. Возле последнего взрыв произведен в ходе проведения инженерных работ».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские военные обстреляли из гранатометов окрестности села Спартак севернее Донецка. Огонь был открыт сегодня в 8:25. Противник выпустил в направлении села 5 гранат из АГС».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 4 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».