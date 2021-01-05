Умытый город: Жители Донецка поделились новыми кадрами (Фото)

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в Facebook делятся новыми фотографиями.

Так, дончанин Александр Валентинович опубликовал несколько кадров, на которых – завод «Топаз», район автостанции «Щетинина» в Пролетарском районе, елка в Буденновском районе, елочки по пр. Садовому.

А местный фотограф Евгения Карпачева показала улицы города в первые дни 2021 года. По ее словам, в ночь с 2 на 3 января прошел дождь, который смыл лед и грязь.

«+8, мне нравится погода, хоть и серенькая, зато луж много», – написала Карпачева.

«Прям акварель! Город прям такой умытый … Восхитительно… Чудесно», – пишут дончане в комментариях.