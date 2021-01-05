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Через два КПВВ: В штабе ООС сообщили, сколько людей пересекли линию разграничения

05.01.21 13:29
КПВВ «Новотроицкое»
КПВВ «Новотроицкое» / Фото: youtube.com

За прошедшие сутки через два КПВВ на Донбассе в сторону неподконтрольной украинским властям территории проследовал 481 человек. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщили в штабе, через КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную украинским властям территорию проследовали 419 человек, на подконтрольную территорию прибыли 611 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» – 62 и 70 человек соответственно.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», через КПП «Еленовка» 4 января в «республику» пропустили 14 транспортных средств, 65 человек, на подконтрольную украинским властям территорию пропустили 18 транспортных средств, 67 человек.

Отметим, что на Донбассе работают еще 5 КПВВ, но пропуск через смежные блокпосты блокируют незаконные вооруженные формирования.

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