Через два КПВВ: В штабе ООС сообщили, сколько людей пересекли линию разграничения

За прошедшие сутки через два КПВВ на Донбассе в сторону неподконтрольной украинским властям территории проследовал 481 человек. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщили в штабе, через КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную украинским властям территорию проследовали 419 человек, на подконтрольную территорию прибыли 611 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» – 62 и 70 человек соответственно.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», через КПП «Еленовка» 4 января в «республику» пропустили 14 транспортных средств, 65 человек, на подконтрольную украинским властям территорию пропустили 18 транспортных средств, 67 человек.

Отметим, что на Донбассе работают еще 5 КПВВ, но пропуск через смежные блокпосты блокируют незаконные вооруженные формирования.