Закрою рот, чтобы не вылетело что-то на французском: Жители Донецка обсуждают морепродукты (Фото)

В «ДНР» в Донецке перед праздниками люди покупают морепродукты, передают «Донецкие новости».
В паблике в Facebook дончанин Сеня показал цены (за кг):
- масляная холодного копчения – 990 руб. (388 грн по местному курсу на 06.01.2021);
- лангуст – 800 руб. (314 грн);
- кальмар – 180 руб. (71 грн);
- креветка (средний размер) – 600 руб. (235 грн);
- сельдь соленая – 220 руб. (86 грн);
- скумбрия – 380 руб. (149 грн).
Икра кеты (50 г) стоит 275 руб. (грн).
«Самые длинные очереди – за морепродуктами. А цены такие, чисто если понюхать разве что. Предвижу ответы вроде: "Раньше тоже было дорого". Хочу сразу ответить, что раньше можно было себе позволить на ту зарплату. А сейчас я на свою любимую скумбрию смотрю со слезами», – написал дончанин.
Иные жители Донецка пишут, что не у всех все плохо:
- Виктор: «Люди раз в году себе позволяют эту роскошь. Лососи ваши. У рабов тоже раз в году был праздник»;
- Евгений: «А я знаю людей, которые говорят, что им на все хватает»;
- Сеня: «Даже Пушилину на все не хватает»;
- Евгений: «Не то хватает, вот и не хватает».
Дончанин Алексей показал цены на рыбу на рынке «Привокзальный», а также на оптовой базе мясокомбината:
Жители Донецка отмечают, что не всем по карману любимые продукты даже на праздники. При этом качество продуктов не всегда на высоте:
- Наталия: «Масляная 990 руб. (388 грн – ред.). Очень люблю эту рыбу, но 990... Лучше закрою рот, чтобы не вылетело что-то на французском»;
- Оля: «Купили форель на складах за мясокомбинатом, по 745 руб. (292 грн) кг, сухая заморозка. И стейки, и посолили»;
- Елена: «Взяла кальмары, из 1,5 кг получилось 0,6 кг воды»;
- Татьяна: «Скумбрия 413 руб. (162 грн) просто "масло"».