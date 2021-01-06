Закрою рот, чтобы не вылетело что-то на французском: Жители Донецка обсуждают морепродукты (Фото)

В «ДНР» в Донецке перед праздниками люди покупают морепродукты, передают «Донецкие новости».

В паблике в Facebook дончанин Сеня показал цены (за кг):

масляная холодного копчения – 990 руб. (388 грн по местному курсу на 06.01.2021);

лангуст – 800 руб. (314 грн);

кальмар – 180 руб. (71 грн);

креветка (средний размер) – 600 руб. (235 грн);

сельдь соленая – 220 руб. (86 грн);

скумбрия – 380 руб. (149 грн).

Икра кеты (50 г) стоит 275 руб. (грн).

«Самые длинные очереди – за морепродуктами. А цены такие, чисто если понюхать разве что. Предвижу ответы вроде: "Раньше тоже было дорого". Хочу сразу ответить, что раньше можно было себе позволить на ту зарплату. А сейчас я на свою любимую скумбрию смотрю со слезами», – написал дончанин.

Иные жители Донецка пишут, что не у всех все плохо:

Виктор: «Люди раз в году себе позволяют эту роскошь. Лососи ваши. У рабов тоже раз в году был праздник»;

Евгений: «А я знаю людей, которые говорят, что им на все хватает»;

Сеня: «Даже Пушилину на все не хватает»;

Евгений: «Не то хватает, вот и не хватает».

Дончанин Алексей показал цены на рыбу на рынке «Привокзальный», а также на оптовой базе мясокомбината:

Жители Донецка отмечают, что не всем по карману любимые продукты даже на праздники. При этом качество продуктов не всегда на высоте: