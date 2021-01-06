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Закрою рот, чтобы не вылетело что-то на французском: Жители Донецка обсуждают морепродукты (Фото)

06.01.21 15:41
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В «ДНР» в Донецке перед праздниками люди покупают морепродукты, передают «Донецкие новости».

В паблике в Facebook дончанин Сеня показал цены (за кг):

  • масляная холодного копчения – 990 руб. (388 грн по местному курсу на 06.01.2021);
  • лангуст – 800 руб. (314 грн);
  • кальмар – 180 руб. (71 грн);
  • креветка (средний размер) – 600 руб. (235 грн);
  • сельдь соленая – 220 руб. (86 грн);
  • скумбрия – 380 руб. (149 грн).

Икра кеты (50 г) стоит 275 руб. (грн).

«Самые длинные очереди – за морепродуктами. А цены такие, чисто если понюхать разве что. Предвижу ответы вроде: "Раньше тоже было дорого". Хочу сразу ответить, что раньше можно было себе позволить на ту зарплату. А сейчас я на свою любимую скумбрию смотрю со слезами», – написал дончанин.

Иные жители Донецка пишут, что не у всех все плохо:

  • Виктор: «Люди раз в году себе позволяют эту роскошь. Лососи ваши. У рабов тоже раз в году был праздник»;
  • Евгений: «А я знаю людей, которые говорят, что им на все хватает»;
  • Сеня: «Даже Пушилину на все не хватает»;
  • Евгений: «Не то хватает, вот и не хватает».

Дончанин Алексей показал цены на рыбу на рынке «Привокзальный», а также на оптовой базе мясокомбината:

Жители Донецка отмечают, что не всем по карману любимые продукты даже на праздники. При этом качество продуктов не всегда на высоте:

  • Наталия: «Масляная 990 руб. (388 грн – ред.). Очень люблю эту рыбу, но 990... Лучше закрою рот, чтобы не вылетело что-то на французском»;
  • Оля: «Купили форель на складах за мясокомбинатом, по 745 руб. (292 грн) кг, сухая заморозка. И стейки, и посолили»;
  • Елена: «Взяла кальмары, из 1,5 кг получилось 0,6 кг воды»;
  • Татьяна: «Скумбрия 413 руб. (162 грн) просто "масло"».

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