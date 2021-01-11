Молоком там и не пахнет: В «ДНР» обсуждают, почему торговая сеть называется «Moloко»

В «ДНР» сеть супермаркетов Moloко постоянно расширяется. При этом жители Донецка, Горловки, Макеевки обратили внимание на латинскую букву «l» в названии, передают «Донецкие новости».

В Facebook эту тему активно обсуждают. Так, горловчанка Елена задалась вопросом, почему торговая сеть в «ДНР» называется «Molоко».

Своими предположениями делятся иные местные жители из Донецка, Макеевки и иных городов:

Сергей Г.: «Я предположил, что, возможно, так ее назвали в честь британской группы Moloko (уже несуществующей). Но оказывается, название этой группы, согласно "Википедии", происходило "из сленга "надцатых" из романа "Заводной апельсин"»;

Сергей С.: «Объясните мне, какая разница, как называется сеть? "Молоко", "Кефир", "Унылый пончик"… Есть сеть, с нормальным ассортиментом, со скидками и бонусной программой, а название вторично. Ну и с другой стороны, бенефициар сети – компания "Геркулес", крупнейший производитель молочки. Странно было бы, если бы они назвали свою сеть – "Цемент", например»;

Виктория: «Ну, по крайней мере, геркулесовское "Молоко" действительно торгует молочкой. "Мост" же не торговал мостами, а "Метро" не продавало проездные на метро и никто не озадачивался названиями»;

Ольга: «Меня тоже озадачивают названия. В том числе и "Молоко"»;

Сергей Г.: «Ну лично меня часто озадачивают названия».

Многим такое название – не по душе:

Наталья: «Я считаю, что название сети вводит в заблуждение. Я изначально думала, что открылся магазин и сеть молочных продуктов. Также думают и все гости города»;

Олег: «Вообще, смесь русского с латиницей в нейминге (разработке названия бренда – ред.) есть моветон»;

Ольга: «Во как, как говорится, мы не ищем легких путей! Молоко – это не наше, нам ближе Моlоко!».

Также дончане затрагивают вопрос о качестве молока, которое продается в торговой сети:

Андрей: «Не надо питать иллюзий. Молоком там и не пахнет. Разведенный дешевый порошок»;

Полина: «У них, насколько я знаю, после 14 года сократились до минимума поставки молока из близлежащих районов, которые теперь за границей оказались, так что ничего удивительного, что используют сухое молоко»;

Елена: «Что-то я там не заметила засилья молочной продукции собственного производства. Что в "Республиканском" ассортимент, что там. И точка точке рознь, в одной порядок, в другой бардак».

Сами магазины и их рекламные вывески нравятся не всем:

Сергей Г.: «Я, в принципе, не против и названия "Moloko". Только слишком крупная и агрессивная реклама раздражает»;

Михай: «Достало это "Молоко". Кстати, даже обычное порошковое не купишь утром. Только вчерашнее и даже позапозавчерашнее. Ну раздражает меня эта тупая бело-желто-голубая картонка огромного размера. Портит улицы Донецка. Не отвечает содержанию. Промышленный город, с кучей НИИ и разных производств превратили в какую-то сельхозферму. Подмена реальности фарсом».

Также дончане отмечают, что еще один супермаркет – «Манна» – не был открыт перед Новым годом. Его открытие перенесено на нынешний, 2021 год.