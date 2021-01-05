В Донецке начали записывать медиков на вакцинацию от COVID-19, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке начали записывать медиков на вакцинацию от COVID-19. Как передают «Донецкие новости», об этом сообщают местные жители в Facebook.

«В Донецке начинается вакцинирование медицинских работников от COVID-19!», – написал дончанин Константин Гуляев.

Как уточняют иные дончане, вакцинирование еще не проводится, а только лишь записывают желающих из числа врачей и медсестер. Запись проводят в различных больницах:

Галина: «У нас тоже записывали желающих. Запись у эпидемиолога»;

Елена: «Нас в ИНВХ вчера записывали на вакцинацию»;

Константин: «Сегодня был на приеме у врача. При мне им делали объявление и записывали желающих. Это в 1-й городской».

Также отмечается, что вакцинацию будут проводить препаратом Sputnik V. Жители Донецка высказывают разные мнения о российской вакцине и необходимости вакцинации: одни сомневаются в эффективности, другие «ждут возможности сделать прививку».

Напомним, в «Л-ДНР» ждут первую партию российской вакцины Sputnik V в январе 2021 года.